Le grand projet de SpaceX pourrait faire de Musk le premier trillionnaire mondial

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Le grand projet de SpaceX pourrait faire de Musk le premier trillionnaire mondial

Elon Musk pourrait devenir le premier trillionnaire au monde. Selon The Guardian, cela est susceptible de se produire si l'introduction en bourse de SpaceX est réussie.

La publication rapporte que SpaceX prévoit de lever environ 75 milliards de dollars via une introduction en bourse. Ce processus pourrait avoir lieu dans les semaines à venir.

L'entreprise vise à vendre chaque action à 135 dollars et à placer un total de 555,6 millions d'actions. Si le plan est mis en œuvre, la valeur marchande de SpaceX pourrait atteindre 1,77 billion de dollars.

The Guardian souligne que cela pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire boursière. La part de Musk dans SpaceX pourrait porter sa fortune à des niveaux records.

Elon MuskSpaceXThe Guardian
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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