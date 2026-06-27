Horreur dans une valise : le corps d'une jeune fille de 17 ans identifié

·113·Monde
Horreur dans une valise : le corps d'une jeune fille de 17 ans identifié

À Pattaya, en Thaïlande, un citoyen australien de 46 ans a été arrêté après la découverte du corps d'une jeune fille de 17 ans dans une valise. C'est ce qu'a rapporté The Guardian, en s'appuyant sur les médias locaux.

Le suspect a été interpellé le 26 juin à l'aéroport international de Suvarnabhumi à Bangkok. Les enquêteurs le soupçonnent d'être impliqué dans la mort de la jeune Thaïlandaise de 17 ans, bien que l'homme nie les accusations.

Selon les premières informations, les caméras de surveillance montrent le suspect entrant dans un immeuble résidentiel avec la jeune fille le matin du 25 juin, puis en ressortant quelques heures plus tard avec une grande valise noire.

Un jour plus tard, la police a retrouvé cette même valise près d'une voie ferrée. Le corps d'une jeune fille de 17 ans s'y trouvait. L'autopsie a révélé des signes de violence sur le corps.

L'enquête se poursuit. Sur la base des conclusions médico-légales et d'autres preuves, le suspect devrait être officiellement inculpé de meurtre, d'enlèvement et de dissimulation de cadavre.

ThaïlandePattayaAustralieThe GuardianBangkok
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des scientifiques ont découvert des planètes géantes plus légères que la barbe à papaDes scientifiques ont découvert des planètes géantes plus légères que la barbe à papaAujourd'hui, 20:03Un kilo d'or épargné pour l'achat d'une maison jeté à la poubelleUn kilo d'or épargné pour l'achat d'une maison jeté à la poubelleAujourd'hui, 20:01L'IA a réussi à lire un manuscrit carbonisé vieux de 2000 ansL'IA a réussi à lire un manuscrit carbonisé vieux de 2000 ansAujourd'hui, 19:59Une erreur instantanée : une femme perd 133 000 dollars en orUne erreur instantanée : une femme perd 133 000 dollars en orAujourd'hui, 19:58Le lac mystérieux de Tanzanie : là où les oiseaux se changent en pierreLe lac mystérieux de Tanzanie : là où les oiseaux se changent en pierreAujourd'hui, 17:18Fusillade après le match Norvège-France : quatre blessésFusillade après le match Norvège-France : quatre blessésAujourd'hui, 17:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée