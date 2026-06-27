Horreur dans une valise : le corps d'une jeune fille de 17 ans identifié

À Pattaya, en Thaïlande, un citoyen australien de 46 ans a été arrêté après la découverte du corps d'une jeune fille de 17 ans dans une valise. C'est ce qu'a rapporté The Guardian, en s'appuyant sur les médias locaux.

Le suspect a été interpellé le 26 juin à l'aéroport international de Suvarnabhumi à Bangkok. Les enquêteurs le soupçonnent d'être impliqué dans la mort de la jeune Thaïlandaise de 17 ans, bien que l'homme nie les accusations.

Selon les premières informations, les caméras de surveillance montrent le suspect entrant dans un immeuble résidentiel avec la jeune fille le matin du 25 juin, puis en ressortant quelques heures plus tard avec une grande valise noire.

Un jour plus tard, la police a retrouvé cette même valise près d'une voie ferrée. Le corps d'une jeune fille de 17 ans s'y trouvait. L'autopsie a révélé des signes de violence sur le corps.

L'enquête se poursuit. Sur la base des conclusions médico-légales et d'autres preuves, le suspect devrait être officiellement inculpé de meurtre, d'enlèvement et de dissimulation de cadavre.