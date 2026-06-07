Un bébé de 7 mois tué lors d'un incident impliquant des soldats israéliens

·217·Monde
Un bébé de 7 mois tué lors d'un incident impliquant des soldats israéliens

Un bébé palestinien de sept mois a été tué après que des soldats israéliens ont ouvert le feu sur une voiture familiale en Cisjordanie occupée. Le Guardian a rapporté l'incident.

Il a été rapporté que le bébé, nommé Sam Fahd Abu Haykal, a été grièvement blessé lors de l'incident survenu dans la ville d'Hébron le 5 juin et est décédé à l'hôpital. Son père, Fahd Abu Haykal, maître de conférences à l'Université de Bethléem, a également été blessé lors de l'incident.

Selon le père, il s'est complètement arrêté après que les soldats ont donné le signal d'arrêt. Néanmoins, des coups de feu ont été tirés sur la voiture. Il a souligné qu'il faisait jour et que les soldats pouvaient clairement voir que des membres de la famille se trouvaient à l'intérieur du véhicule.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que des coups de feu ont été tirés parce que la voiture accélérait vers les soldats. Cependant, une enquête préliminaire a confirmé que les victimes étaient des civils. Une enquête sur l'incident est en cours.

Fahd Abu Haykal a exigé une enquête impartiale sur l'incident et la responsabilisation des coupables.

Selon les données de l'ONU, plus de 1 000 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis le début de la guerre, dont au moins 240 enfants.

IsraëlCisjordanieThe GuardianHébronSam Fahd Abu Haykal
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un citoyen ouzbek décède dans l'incendie d'un hôtel en IndeUn citoyen ouzbek décède dans l'incendie d'un hôtel en IndeAujourd'hui, 08:28Les cas d'Ebola augmentent à 488Les cas d'Ebola augmentent à 488Aujourd'hui, 08:04Israël aurait écouté les conversations de responsables américainsIsraël aurait écouté les conversations de responsables américainsAujourd'hui, 08:01Pete Hegseth met en garde les pays européens contre la crise migratoirePete Hegseth met en garde les pays européens contre la crise migratoireAujourd'hui, 04:08La star de l'équipe nationale d'Irak interrogée pendant sept heures dans un aéroport américainLa star de l'équipe nationale d'Irak interrogée pendant sept heures dans un aéroport américainHier, 18:58
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue