Un bébé de 7 mois tué lors d'un incident impliquant des soldats israéliens

Un bébé palestinien de sept mois a été tué après que des soldats israéliens ont ouvert le feu sur une voiture familiale en Cisjordanie occupée. Le Guardian a rapporté l'incident.

Il a été rapporté que le bébé, nommé Sam Fahd Abu Haykal, a été grièvement blessé lors de l'incident survenu dans la ville d'Hébron le 5 juin et est décédé à l'hôpital. Son père, Fahd Abu Haykal, maître de conférences à l'Université de Bethléem, a également été blessé lors de l'incident.

Selon le père, il s'est complètement arrêté après que les soldats ont donné le signal d'arrêt. Néanmoins, des coups de feu ont été tirés sur la voiture. Il a souligné qu'il faisait jour et que les soldats pouvaient clairement voir que des membres de la famille se trouvaient à l'intérieur du véhicule.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que des coups de feu ont été tirés parce que la voiture accélérait vers les soldats. Cependant, une enquête préliminaire a confirmé que les victimes étaient des civils. Une enquête sur l'incident est en cours.

Fahd Abu Haykal a exigé une enquête impartiale sur l'incident et la responsabilisation des coupables.

Selon les données de l'ONU, plus de 1 000 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis le début de la guerre, dont au moins 240 enfants.