ChatGPT pose des milliers de problèmes aux tribunaux allemands

En Allemagne, le nombre de requêtes judiciaires générées par ChatGPT augmente, créant de nouveaux défis pour les juges. Certaines demandes atteignent des milliers de pages et contiennent des lois inexistantes ainsi que des décisions de justice fictives.

Il est rapporté que le nombre de personnes utilisant l'intelligence artificielle pour saisir la justice a considérablement augmenté. Cela alourdit la charge de travail du personnel judiciaire et complique le processus de vérification des documents.

Une requête de 4500 pages met les juges à l'épreuve

Certaines plaintes atteindraient jusqu'à 4500 pages. L'examen de documents aussi volumineux exige beaucoup de temps et d'efforts de la part des juges.

Un autre aspect du problème est que ChatGPT peut parfois fournir des informations juridiques erronées. En particulier, l'IA risque de présenter des lois inexistantes ou des décisions de justice non rendues comme des faits réels.

En conséquence, le personnel judiciaire est contraint de vérifier individuellement les preuves, les normes juridiques et les décisions de justice citées.

L'Allemagne va-t-elle limiter le volume des documents ?

Face à la gravité de la situation, le ministère allemand de la Justice envisage d'imposer des limites au volume des documents soumis aux tribunaux.

Il est intéressant de noter que cette même technologie pourrait aider à résoudre les problèmes qu'elle a engendrés. Les tribunaux pourraient utiliser l'IA pour analyser les requêtes trop longues, extraire des informations clés et accélérer le traitement des dossiers.

Cependant, l'importance de vérifier l'exactitude des informations juridiques reste primordiale lors de l'utilisation de ces technologies. Car, aussi convaincant que puisse paraître un texte généré par l'IA, chaque loi et décision de justice qu'il contient doit être authentique.