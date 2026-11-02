Le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a déclaré que la participation de la Russie aux activités de l'Organisation des États turciques (OET) serait une étape tout à fait naturelle et logique.

Dans une déclaration faite le 2 novembre, le représentant du Kremlin a souligné que de nombreux peuples et régions du pays ont historiquement des racines turciques, indiquant que Moscou est intéressé par une coopération dans le cadre de l'organisation.

« C'est logiquement correct et naturel » : les points clés de Peskov

L'approche officielle des dirigeants russes sur cette question repose sur les aspects fondamentaux suivants :

Facteur historique et national : « Il existe en Russie un certain nombre de régions dont la population est historiquement et par ses origines turcique. Par conséquent, une telle participation serait tout à fait compréhensible, appropriée et naturelle », a souligné Dmitri Peskov ;

Un État unifié, pas des régions isolées : Le porte-parole du président a précisé qu'il ne s'agit pas ici de la participation de certaines républiques turciques de Russie (comme le Tatarstan, la Bachkirie ou la Iakoutie), mais bien de la participation de la Fédération de Russie en tant qu'État unifié.

L'initiative de Tokaïev : le statut d'observateur sera-t-il accordé ?

Cette position du Kremlin n'est pas fortuite ; elle est la suite directe d'une importante initiative politique en Asie centrale :

La proposition du président du Kazakhstan : Auparavant, le dirigeant kazakh Kassym-Jomart Tokaïev avait avancé l'idée d'accorder à la Russie le statut d'observateur officiel au sein de l'Organisation des États turciques ;

Relations historiques profondes : Tokaïev avait justifié sa proposition par le fait que Moscou entretient depuis des siècles des liens géopolitiques, culturels et économiques étroits avec le monde turcique.

Si cette initiative est soutenue par les États membres de l'organisation (Ouzbékistan, Turquie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan), l'équilibre géopolitique et l'ampleur de la coopération internationale au sein de l'OET pourraient atteindre un nouveau stade.