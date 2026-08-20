« Un nouveau cratère géant sur la Lune » : une fusée Falcon 9 s’est écrasée accidentellement sur la Lune

Un événement a une nouvelle fois mis en lumière les problèmes de sécurité spatiale et de débris orbitaux. Le dernier étage d’une fusée américaine Falcon 9 s’est écrasé de manière incontrôlée sur la surface lunaire, formant un nouveau cratère sous la puissance de l’impact. Comment les engins spatiaux ont-ils photographié les conséquences de cette collision unique et quel danger représente-t-elle pour les missions spatiales ?

Un impact inattendu et un nouveau cratère

En janvier de l’année dernière, une fusée Falcon 9 avait transporté vers la Lune du matériel expérimental et deux modules d’atterrissage. Après l’accomplissement de sa mission, son étage supérieur était resté sur une orbite ouverte. Les scientifiques s’attendaient à ce qu’il finisse tôt ou tard par entrer en collision avec la Lune, mais sa chute, le 5 août 2026, s’est produite de manière totalement incontrôlée et imprévue.

Une semaine plus tard, les 11 et 12 août, l’appareil de la NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) a survolé le site de l’impact et a réussi à photographier le cratère nouvellement formé en haute résolution.

Détails de la collision de Falcon 9 sur la Lune

Indicateur Paramètres et détails de l’événement Date de l’événement 5 août 2026 (collision incontrôlée) Dimensions du cratère formé Diamètre plus de 18 mètres, profondeur d’environ 3 mètres Premier appareil à l’avoir enregistré sud-coréen Danuri orbiteur Appareil ayant obtenu les images détaillées de la NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) sonde Structure du cratère Roches fraîches et claires ainsi que du sol éjectés des couches profondes Statut historique Concernant l’impact accidentel de débris de fusée sur la Lune, il s’agit du deuxième cas de l’histoire

Deuxième accident accidentel sur la surface lunaire et risque spatial

NBC News Selon les informations de NBC News, il s’agit du deuxième événement officiellement enregistré dans l’histoire de l’humanité où des débris de fusée sont entrés accidentellement en collision avec la surface lunaire. Auparavant, en 2022, un fragment supposé provenir du dernier étage d’une fusée chinoise s’était écrasé sur la face cachée de la Lune, mais Pékin avait officiellement nié toute implication.

Les spécialistes avertissent que les lourds débris de fusée laissés en orbite et les débris spatiaux incontrôlés représentent une menace sérieuse pour la sécurité des futures expéditions scientifiques vers la Lune, des atterrisseurs privés et des bases à venir.

Selon vous, les agences spatiales et les entreprises privées devraient-elles être tenues responsables afin d’empêcher les débris spatiaux de s’écraser de manière incontrôlée sur la Lune ?

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez cette information importante avec vos amis qui s’intéressent aux sciences et à l’actualité spatiale !