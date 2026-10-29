Aux États-Unis, les parents de Bowen Van, une femme de 31 ans atteinte d'épilepsie, ont poursuivi OpenAI en justice après son décès.

La famille affirme que ChatGPT a donné à la femme des conseils dangereux concernant la réduction de son traitement antiépileptique. C'est ce qu'a rapporté le journal The New York Times.

Il est rapporté que Bowen Van prenait des médicaments contre l'épilepsie depuis plus de dix ans. Elle s'inquiétait de certains problèmes de santé et craignait que son traitement n'affecte son élocution et ses capacités cognitives.

La femme était également préoccupée par la possibilité de perdre son emploi chez Amazon. Elle souhaitait s'exprimer plus librement lors d'entretiens d'embauche et a donc consulté ChatGPT sur la réduction de la dose de son médicament.

Selon la plainte de la famille, le chatbot lui a proposé un plan pour réduire progressivement la dose. Il est également allégué qu'il l'a encouragée à cacher ce plan à ses médecins et n'a pas pris au sérieux les changements inquiétants de son état de santé.

Le neurologue traitant de Bowen n'aurait pas recommandé l'arrêt du médicament compte tenu de ses antécédents médicaux et de son état. Les documents déposés au tribunal soulignent un lien entre la réduction de la dose et le décès de la femme, survenu en février 2026.

Les parents de Bowen accusent OpenAI de négligence et de fourniture de conseils médicaux dangereux. Un porte-parole de l'entreprise a qualifié l'incident de tragique, soulignant que ChatGPT ne peut remplacer une assistance médicale. Il a également précisé que les nouveaux modèles détectent mieux les situations d'urgence médicale que l'ancien modèle utilisé par la victime.

L'affaire est actuellement en attente d'examen par le tribunal. Les allégations de la famille ne constituent pas encore une conclusion confirmée par la justice.