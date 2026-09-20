Au Brésil, un fermier de 36 ans a été arrêté par la police après avoir partagé des détails sur un projet de crime grave contre son enfant lors d'échanges avec ChatGPT. L'incident met en lumière le fonctionnement des systèmes de sécurité sur les plateformes d'intelligence artificielle.

OpenAI a transmis le signalement aux autorités américaines

L'incident s'est produit près de la ville de São Gabriel da Palha, dans l'État d'Espírito Santo. Selon la police, le suspect a échangé avec ChatGPT pendant près de deux mois, laissant des informations sur ses projets de violence envers son enfant.

OpenAI a détecté ces échanges pour des raisons de sécurité et a transmis les informations au FBI. Le FBI a ensuite alerté les autorités locales via le CyberLab du ministère brésilien de la Justice.

Le suspect a été arrêté un jour avant la mise à exécution de son plan

La police brésilienne a déclaré que le suspect a été appréhendé le 19 juin, la veille de la date prévue pour l'exécution du plan. Les forces de l'ordre avaient été informées à l'avance du risque réel pesant sur la vie de l'enfant.

La police a indiqué qu'il est soupçonné de menaces, d'incitation au crime et de tentative de meurtre. L'identité du suspect n'a pas été révélée.

Il est important de noter que dans ce cas, ChatGPT n'a pas servi d'outil pour commettre le crime, mais a agi comme un environnement numérique où le système de sécurité a permis d'identifier une communication dangereuse.

Cet événement a intensifié les débats sur la manière dont les interactions avec l'IA sont surveillées pour des raisons de sécurité et sur la procédure de signalement aux autorités en cas de menace grave.