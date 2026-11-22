Le président par intérim de la Serbie, président de l'Assemblée nationale, Aleksandar Chupich ne participera pas au sommet de l'Union européenne (UE) et des États des Balkans occidentaux qui se tiendra à Bruxelles.

C'est ce qu'a annoncé le 21 novembre la délégation permanente de l'Union européenne en Serbie. Le communiqué officiel indique que Chupich a exprimé ses regrets de ne pas pouvoir assister au sommet de la semaine prochaine.

Position de Belgrade et détails de l'invitation

Lors d'un échange avec des diplomates européens, Aleksandar Chupich a souligné que le développement des relations avec l'Union européenne et la promotion des réformes fondamentales restent des priorités pour Belgrade.

Auparavant, la chaîne de télévision serbe RTS avait rapporté le 25 novembre que le président du Conseil européen, António Costa avait envoyé une invitation à Aleksandar Chupich pour cette réunion prévue le. Ce voyage aurait pu être la première apparition internationale de Chupich après la victoire de la « Liste des étudiants » de l'opposition aux élections législatives du 25 octobre et son élection au poste de président du Parlement.

Aspect / Date Informations et détails Personnalité et fonction Aleksandar Chupich — Président par intérim de la Serbie, président de l'Assemblée nationale Date et lieu du sommet 25 novembre, Bruxelles (Sommet UE et Balkans occidentaux) Initiateur de l'invitation Président du Conseil européen António Costa (selon RTS) Contexte politique intérieur Victoire de la « Liste des étudiants » aux élections du 25 octobre et élection à la présidence du Parlement Agenda des Balkans Rythme de l'intégration européenne et question de l'adhésion à l'espace Schengen

Intégration européenne et sujet Schengen

En mai dernier, le ministre serbe des Affaires étrangères, Marko Djuric s'exprimant à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE et des Balkans occidentaux à Bruxelles, avait attiré l'attention sur le retard injustifié de l'intégration européenne de la région et avait appelé l'Union européenne à intégrer les États des Balkans dans l'espace Schengen.

Selon vous, quel impact l'absence d'Aleksandar Chupich au sommet de Bruxelles aura-t-elle sur le dialogue et l'agenda des réformes entre la Serbie et l'Union européenne ? Laissez vos avis en commentaires !