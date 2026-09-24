Tragédie lors d'un entraînement au Kazakhstan : 19 militaires emportés par la mer (vidéo)

Au Kazakhstan,dans la région de Manguistaou, un incident tragique s'est produit lors d'exercices navals. Alors qu'ils effectuaient une mission d'entraînement au combat sur la côte de la mer Caspienne, 19 militaires ont été emportés par la mer. À ce jour, le décès de 9 d'entre eux a été confirmé et 3 personnes ont été secourues. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour retrouver les autres.

L'incident a eu lieu le 24 septembre lors d'une mission d'entraînement dans le cadre des exercices des forces navales des Forces armées du Kazakhstan, sur la côte caspienne de la région de Manguistaou.

Les conditions météorologiques se sont soudainement dégradées

Selon les informations préliminaires du ministère de la Défense du Kazakhstan, l'incident a été causé par une détérioration brutale des conditions météorologiques et un renforcement du vent .

La situation s'est aggravée alors que les militaires accomplissaient leur mission d'entraînement, entraînant 19 d'entre eux dans la mer.

Des unités de la marine, des forces du ministère des Situations d'urgence, l'aviation et d'autres services compétents ont été mobilisés pour l'opération de recherche et de sauvetage.

Neuf militaires sont décédés

Le ministère de la Défense a indiqué qu'à ce jour, le décès de 9 militaires a été confirmé.

Trois autres personnes ont été secourues. L'une des personnes sauvées a été hospitalisée.

Les recherches pour retrouver les autres militaires se poursuivent. Le ministère a déclaré qu'il fournirait des informations complémentaires dès que les résultats de l'opération et l'état des militaires seraient confirmés.

Tous les détails de l'incident ne sont pas encore connus. Il est donc demandé de ne pas diffuser d'informations non confirmées par les autorités officielles.

Les exercices se déroulaient dans le cadre de « Khazar Qorgany-2026 »

La tragédie s'est produite lors d'exercices navals du Kazakhstan dans la mer Caspienne.

Selon le ministère de la Défense, « Khazar Qorgany-2026 » a débuté le 22 septembre. Les forces navales du Kazakhstan et d'autres unités concernées y ont participé.

Plus de 500 militaires, des équipages de navires de guerre, des unités côtières, ainsi que les forces de garde-côtes du Service des frontières du Comité de sécurité nationale et les forces de défense aérienne de la région de Manguistaou auraient participé aux exercices.

Ainsi, la tragédie du 24 septembre est survenue au cours d'exercices militaires à grande échelle.

Une enquête pénale a été ouverte

Une enquête pénale a été ouverte par les forces de l'ordre du Kazakhstan concernant cette tragédie.

Un groupe d'enquête opérationnel a été formé pour déterminer toutes les circonstances de l'événement. Des agents des organes des affaires intérieures, du ministère des Situations d'urgence et du parquet travaillent sur les lieux. Des expertises judiciaires ont également été ordonnées.

Par ailleurs, il a été rapporté que le Premier ministre du Kazakhstan, Oljas Bektenov, a ordonné la création d'une commission gouvernementale pour étudier les causes de l'incident.

Par conséquent, une enquête pénale et une vérification au niveau gouvernemental sont menées simultanément.

Le ministère de la Défense a promis de l'aide aux familles des victimes

Le ministère de la Défense du Kazakhstan a exprimé ses sincères condoléances aux proches des militaires décédés.

Le ministère a annoncé qu'une aide et un soutien nécessaires seraient apportés aux familles des défunts.

L'attention principale est actuellement portée sur la poursuite des recherches, l'identification des victimes et l'examen impartial de toutes les causes de l'incident.

Les recherches se poursuivent

Pour l'instant, les rapports officiels indiquent que la cause initiale de l'incident est la détérioration soudaine des conditions météorologiques et le vent violent.

Cependant, les causes complètes de la tragédie, les mesures de sécurité lors de l'entraînement et toutes les circonstances ayant conduit à l'événement seront connues après les résultats de l'enquête.

C'est pourquoi, à ce stade, les chiffres les plus importants restent inchangés : 19 militaires emportés par la mer, 9 décédés, 3 secourus, les recherches se poursuivent pour les autres.

Le ministère de la Défense du Kazakhstan a déclaré qu'il fournirait des informations supplémentaires sur les résultats de l'opération de recherche et le processus d'enquête via ses canaux officiels.