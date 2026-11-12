Un homme à moitié nu brise une fenêtre d'école et fait irruption dans une classe au Kazakhstan (vidéo)

À Kaskelen, dans la région d'Almaty au Kazakhstan, un homme à moitié nu a fait irruption dans une école. L'incident a eu lieu le 11 novembre pendant la récréation. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz .

Selon les informations, l'homme courait d'abord dans l'enceinte de l'école. Il a ensuite brisé la fenêtre d'une salle de classe et a sauté à l'intérieur, où se trouvaient des élèves. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les enfants effrayés en train de crier, tandis que des adultes tentent de l'arrêter.