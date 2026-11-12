Un homme à moitié nu brise une fenêtre d'école et fait irruption dans une classe au Kazakhstan (vidéo)
À Kaskelen, dans la région d'Almaty au Kazakhstan, un homme à moitié nu a fait irruption dans une école. L'incident a eu lieu le 11 novembre pendant la récréation. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz .
Selon les informations, l'homme courait d'abord dans l'enceinte de l'école. Il a ensuite brisé la fenêtre d'une salle de classe et a sauté à l'intérieur, où se trouvaient des élèves. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les enfants effrayés en train de crier, tandis que des adultes tentent de l'arrêter.
Selon le département de police de la région d'Almaty, une affaire pénale a été ouverte suite à cet incident. Le suspect a été arrêté et placé en détention provisoire.
Les forces de l'ordre déterminent tous les détails de l'incident. Dans le cadre de l'enquête, l'état mental du suspect sera également examiné.
Aucun élève ni enseignant n'a été blessé lors de l'incident. Un soutien psychologique est apporté aux enfants au sein de l'établissement scolaire.
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