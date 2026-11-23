Kumisay Palekeyeva, une femme de 51 ans vivant dans la région de Mangistau au Kazakhstan, a donné naissance à une fille grâce à la FIV. L'année précédente, elle et son mari avaient perdu leurs trois enfants à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz dans son rapport.

Il est précisé que la tragédie a eu lieu en 2025 dans le quartier résidentiel de « Qalmaqas » dans le district de Munayli. La fille aînée était née en 1995, le fils en 2009 et la plus jeune fille en 2012 ; tous trois sont décédés par intoxication au monoxyde de carbone.

Après avoir traversé une épreuve psychologique difficile suite à la perte de leurs enfants, le couple a décidé de devenir parents à nouveau. La clinique « Ecomed » leur a offert un certificat spécial leur permettant de bénéficier d'une procédure de FIV gratuite.

Selon le centre périnatal « Ana men bala » de la région, le bébé est né le 17 novembre. La petite fille pesait 3 400 grammes et mesurait 52 centimètres à la naissance. L'accouchement a été réalisé par césarienne, effectuée par le médecin Japirak Yepenova.

Le personnel médical a indiqué que la grossesse s'est déroulée sans complications. Actuellement, la mère et l'enfant se portent bien.

Kumisay confie qu'au début, compte tenu de son âge, elle ne croyait pas pouvoir donner naissance à un autre enfant. Cependant, après la tragédie familiale, elle a décidé de devenir mère une fois de plus.

« Après que notre maison soit devenue vide, j'ai décidé d'essayer de tomber enceinte grâce à la FIV. Je voulais avoir quelqu'un à mes côtés pour me soutenir et prendre soin de moi, je voulais vivre pour cette personne et avoir une raison de continuer », a raconté la femme.

Lors de la première échographie Doppler, il a été annoncé au couple qu'ils attendaient une fille. Le père a choisi le prénom du bébé, qu'ils ont appelée Ariya.

Il est indiqué que la clinique « Ecomed » a offert des certificats pour des procédures de FIV gratuites à 30 autres familles en 2026.

Par ailleurs, le couple a agrandi sa famille en adoptant un enfant de 13 ans en septembre 2026. Ainsi, une nouvelle page s'ouvre dans la vie de cette famille après avoir surmonté une perte douloureuse.