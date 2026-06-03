Borussia Dortmund rejoint la course au milieu de terrain d'Everton

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Borussia Dortmund rejoint la course au milieu de terrain d'Everton

Le club allemand du Borussia Dortmund a manifesté un intérêt sérieux pour Tim Iroegbunam, qui se distingue par ses performances impressionnantes en Premier League anglaise. Le talentueux joueur de 22 ans a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, et Dortmund ainsi que Stuttgart prévoient désormais de l'intégrer à leur effectif. Goal.com rapporte .

Selon SportsBoom, la direction du Borussia Dortmund a inscrit Iroegbunam sur sa liste des transferts estivaux. Le géant de la Bundesliga vise à renforcer son effectif pour le championnat national et la Ligue des champions, considérant ce puissant milieu de terrain comme un candidat idéal.

Après avoir disputé 31 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière et délivré trois passes décisives, la jeune star a tapé dans l'œil de nombreux recruteurs. Stuttgart est également actif dans la course au joueur, mais Everton ne souhaite pas laisser partir son étoile montante.

Le club de Merseyside maîtrise actuellement la situation, car le contrat d'Iroegbunam court jusqu'en 2027. Sous la direction de l'entraîneur David Moyes, il est devenu un titulaire indiscutable, débutant 18 rencontres cette saison. Le joueur lui-même est satisfait de sa situation et préfère rester là où son temps de jeu est garanti.

Bien qu'Everton ne veuille pas vendre le joueur, des négociations pourraient s'ouvrir en cas d'offre financièrement très attractive. On saura dans les prochaines semaines si le Borussia Dortmund est prêt à débourser une telle somme.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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