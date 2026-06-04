Jan Oblak réagit aux rumeurs de départ de l'Atlético Madrid

Le gardien de l'Atlético Madrid, Jan Oblak, a mis fin aux spéculations sur son avenir en évoquant sa carrière au club. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2028, l'avenir du portier slovène dans la capitale espagnole a récemment été remis en question en raison de l'instabilité défensive. Goal.com rapporte .

Le gardien de 33 ans est l'un des piliers de l'équipe de Diego Simeone depuis 12 ans. Oblak a rejoint l'Atlético Madrid en provenance de Benfica à l'été 2014 pour 16 millions d'euros, devenant alors le gardien le plus cher de l'histoire de la Liga. Désormais, sa longue carrière au stade Metropolitano connaît pour la première fois une période d'incertitude.

Bien que la direction du club ait déclaré qu'elle ne forcerait pas le légendaire numéro un à partir, la décision finale dépendra d'un accord mutuel entre le joueur et les dirigeants. Oblak a adopté une approche philosophique face aux questions sur son avenir : « Je n'y pense pas beaucoup, car les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ce qui est destiné se produira, et je n'ai que peu d'influence là-dessus », a-t-il déclaré.

Malgré les rumeurs de transfert, Oblak a souligné sa loyauté envers le club. Durant son passage à Madrid, il a remporté la Liga, la Ligue Europa et la Supercoupe de l'UEFA. « J'ai un contrat avec le club et j'y ai passé 12 ans. Je l'ai respecté du début à la fin, et je continuerai à le faire à l'avenir », a ajouté le gardien.

Bien qu'Oblak soit heureux de rester, il a reconnu que la direction sportive de l'Atlético Madrid a le dernier mot sur la composition de l'effectif. Lors de la saison 2025-26, il a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues, encaissant 55 buts et gardant sa cage inviolée à 11 reprises. Il a également exprimé son intention de remporter des titres qu'il n'a pas encore gagnés avec l'équipe.