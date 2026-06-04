Alphonso Davies admet que les blessures ont pesé sur son mental

La star du Bayern Munich et de l'équipe du Canada, Alphonso Davies, s'est confiée sur l'impact de ses récentes blessures sur sa santé mentale. Le défenseur, actuellement gêné par une blessure au genou, s'efforce de se rétablir pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Le Canada doit disputer son premier match de groupe le 12 juin. Goal.com rapporte .

Lors d'un entretien avec des journalistes, Davies a souligné que la récupération était la priorité absolue, tout en conservant l'espoir de jouer le match d'ouverture. « Le premier match approche à grands pas. L'entraîneur et les médecins comprennent l'importance de cette rencontre. Si la récupération se passe comme prévu, je jouerai ; sinon, il est inutile de précipiter les choses », a déclaré le défenseur du Bayern.

Les supporters canadiens s'inquiètent de l'état de leur leader, des rumeurs ayant circulé sur une éventuelle absence de Davies pour le premier match. Le Canada affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse dans le groupe B. Davies s'est entraîné individuellement mercredi et a évalué sa condition physique avec un optimisme prudent.

Le footballeur de 25 ans a également évoqué la tension émotionnelle causée par des blessures à répétition, au-delà de la douleur physique. Il s'était précédemment blessé gravement lors de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Selon Davies, cette longue période d'inactivité a suscité des doutes personnels.

« Mentalement, c'était très éprouvant. J'ai sombré dans une dépression où j'ai commencé à douter de moi-même. Mais pendant la pause, j'ai réfléchi aux raisons pour lesquelles je fais ce métier et à son importance pour moi. Ma dernière blessure a été particulièrement difficile car j'ai été confronté à un nouveau revers alors que tout allait bien », a ajouté Alphonso Davies.