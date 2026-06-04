Liverpool et Manchester City proches de signer le talent allemand

Deux géants de la Premier League, Liverpool et Manchester City, se sont imposés comme les grands favoris dans la course à la jeune star du Hertha Berlin, Kenneth Eichhorn. Après que les leaders de la Bundesliga, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ont décidé de se retirer des négociations pour le milieu de terrain de 16 ans, une belle opportunité s'est présentée aux clubs anglais. Goal.com rapporte .

Selon les informations, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, était un fervent partisan de ce transfert et était en contact régulier avec les représentants du joueur. Cependant, la direction du club munichois n'a pas réussi à parvenir à un accord final. La direction du Bayern a préféré se concentrer sur les joueurs de son propre centre de formation plutôt que de dépenser des sommes importantes.

Le principal obstacle au transfert a été les exigences financières des agents du joueur. Selon les rapports, le montant des « commissions » (handgeld) demandé par les agents dépassait 10 millions d'euros, ce qui est même supérieur à l'indemnité de transfert payable au Hertha Berlin. Le Borussia Dortmund s'est également retiré de la course pour la même raison, jugeant le package global trop cher.

Le contrat de Kenneth Eichhorn comprend une clause libératoire de 12 millions d'euros qui expire en juin. Alors que les clubs allemands se retirent, Manchester City et Liverpool auraient exprimé leur volonté de dépenser jusqu'à 20 millions d'euros pour le talent. Bien que les règles du Brexit empêchent le joueur d'évoluer en Angleterre avant ses 18 ans, les clubs envisagent de l'acheter maintenant et de le prêter.