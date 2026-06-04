La FIFA interdit l'entrée de bouteilles d'eau lors des matches de la Coupe du Monde

Alors que le début de la Coupe du Monde de football, accueillie sur les pelouses nord-américaines, approche, les organisateurs annoncent des décisions importantes concernant la sécurité et la réglementation. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a instauré une nouvelle restriction inattendue pour les supporters assistant aux prochains matches de la Coupe du Monde. Selon le communiqué officiel, l'entrée de tout type de contenant d'eau dans l'enceinte du stade est désormais strictement interdite.

Comme on le sait, cette année du 11 juin au 19 juillet les températures devraient être extrêmement élevées pendant les matches disputés dans les stades des États-Unis, du Canada et du Mexique.

Comment la FIFA a-t-elle expliqué cette interdiction ?

L'organisation internationale de football a indiqué que cette restriction avait été adoptée principalement pour des raisons de santé et de sécurité humaines. Le communiqué de la fédération précise que cette mesure a été instaurée « afin de prévenir les dangers imprévus et les blessures de divers niveaux pour les joueurs sur le terrain et les spectateurs dans les tribunes ».

Parallèlement, il est promis que les commodités suivantes seront mises en place dans les stades afin que les supporters ne souffrent pas de la chaleur :

La vente d'eau à l'intérieur du stade sera assurée en continu avant les rencontres et pendant le match ;

Des stations de refroidissement spéciales et des ventilateurs puissants fonctionneront pour rafraîchir les supporters ;

Des zones de brumisation (microclimat) seront aménagées autour des fontaines du stade.

Vives protestations et inquiétudes des supporters

Cependant, cette nouvelle a été accueillie avec une grande insatisfaction par les amateurs de football, en particulier les touristes venant de loin. En particulier, des représentants de l'association des supporters de l'équipe nationale d'Angleterre ont qualifié la décision de la FIFA de « mesure très étrange et tardive ».

L'avis des supporters : Les supporters soulignent que la direction de la FIFA avait auparavant promis qu'il n'y aurait aucun obstacle au transport de bouteilles d'eau personnelles lors des matches de la Coupe du Monde 2026. De plus, selon les opinions largement débattues sur les réseaux sociaux, cette nouvelle règle entraînera un monopole à l'intérieur du stade et causera des dépenses excessives et des coûts supplémentaires pour les spectateurs achetant de l'eau.

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les événements intéressants autour de la fête du football en Amérique du Nord, le règlement de la Coupe du Monde 2026 et les dernières nouvelles concernant les prochains matches de notre équipe nationale !