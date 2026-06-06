L'équipe olympique d'Ouzbékistan s'incline contre le Japon en match amical

L'équipe nationale d'Ouzbékistan des moins de 23 ans poursuit son stage d'entraînement sur les pelouses européennes afin de se préparer minutieusement aux grands tournois internationaux à venir. Dans le cadre de ce stage organisé en Slovénie, les joueurs de Ravshan Haydarov ont affronté l'équipe nationale japonaise des jeunes, un voisin continental et rival de longue date, lors d'un match test sérieux.

Lors de cette rencontre, qui a servi d'expérience tactique importante pour les deux équipes, les représentants du 'Pays du Soleil Levant' ont remporté une victoire étriquée (minimale).

Lutte intense sur le terrain et expérience des entraîneurs

Pendant le match, l'entraîneur principal Ravshan Haydarov a effectué de larges rotations pour évaluer la condition de presque tous les joueurs de l'effectif et tester de nouveaux schémas tactiques. Bien que nos représentants aient lutté de toutes leurs forces et opposé une résistance convenable, l'unique but marqué par les joueurs japonais a décidé du sort du match.

Ci-dessous, le rapport détaillé de cette rencontre internationale amicale et la feuille de match de notre équipe nationale :

Statut de la compétition Participants et score final Prochain adversaire et date Match amical international Japon U-23 — Ouzbékistan U-23 1:0 États-Unis U-23 (8 juin)

Effectif complet de notre équipe nationale lors du match

Lors de ce match, nos représentants ont évolué avec la composition suivante, et plusieurs remplacements ont été effectués pendant la rencontre :

Gardien de but : Samandar Muratbayev

Défenseurs : Saidkhan Hamidov (Quvonch Khushvakhtov, 65), Dilshod Murtazoyev, Giyosjon Rizaqulov, Ravshan Khayrullayev (Ollobergan Karimov, 72).

Milieux de terrain : Asilbek Jumayev (Oybek Ormonjonov, 72), Ro'ziboy Fayzullayev (Diyor Abdunazarov, 65), Rustam Fomin (Firdavs Abdurakhmonov, 46), Nurlan Ibraimov (Muhammadali Reimov, 72).

Attaquants : Amirbek Saidov (Azizbek To'lqinbekov, 46), Saidumarkhon Saidnurullayev (Jo'rabek Jo'rayev, 81).

Un test sérieux contre les représentants d'outre-mer à venir

L'équipe nationale des jeunes d'Ouzbékistan poursuivra son stage en Slovénie selon un programme serré, en tirant les bonnes conclusions de cette défaite. Nos représentants n'auront pas à attendre longtemps — la prochaine confrontation difficile et intéressante aura lieu le 8 juin . Notre équipe, dirigée par Ravshan Haydarov, affrontera cette fois l'équipe nationale des États-Unis des moins de 23 ans.

Commentaire de Zamin : Les résultats des matchs amicaux ne passent jamais au premier plan. Pour Ravshan Haydarov, la priorité actuelle est d'identifier les faiblesses de l'équipe et d'améliorer la condition physique des joueurs grâce au stage en Slovénie. Une défaite minimale contre une équipe forte comme le Japon sert de douche froide utile avant les prochains tournois officiels. Nous attendons de nos jeunes une performance plus aboutie et une belle victoire lors du match contre les États-Unis le 8 juin !

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