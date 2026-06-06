Un joueur clé de l'Allemagne et du Bayern blessé sérieusement avant la Coupe du Monde

·38·Sport
Un joueur clé de l'Allemagne et du Bayern blessé sérieusement avant la Coupe du Monde

La préparation de l'équipe nationale d'Allemagne pour la Coupe du Monde a subi un coup dur. L'attaquant talentueux de 18 ans du Bayern Munich, Lennart Karl, manquera le tournoi en raison d'une blessure survenue à l'entraînement. La jeune star a subi une grave blessure à la cuisse lors des dernières séances. Selon Goal.com rapporte .

Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a dû procéder à des changements urgents dans l'effectif suite à cette perte. Assan Ouedraogo, milieu polyvalent de 20 ans du RB Leipzig, a été appelé pour remplacer Lennart Karl. Karl avait récemment démontré sa grande forme en délivrant une passe décisive lors du match amical contre la Finlande (4-0).

Julian Nagelsmann a souligné que la blessure du jeune joueur était un choc inattendu pour toute l'équipe. "Je suis vraiment désolé pour Lenny. Ce fut un grand choc pour lui et pour nous tous. La seule consolation est qu'il est encore jeune et a beaucoup de tournois devant lui. Assan Ouedraogo est aussi talentueux que Lenny, et nous attendons de lui des performances courageuses", a déclaré l'entraîneur.

Lennart Karl a partagé ses sentiments concernant la situation sur ses réseaux sociaux. "Manquer un tournoi aussi important est douloureux au-delà des mots. J'ai fait tout mon possible pour participer à la Coupe du Monde. Malheureusement, les blessures surviennent toujours au pire moment. Je souhaite bonne chance à mon équipe et je les soutiendrai à chaque minute", a écrit le footballeur.

AllemagneBayern MunichCoupe du MondeJulian NagelsmannFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le maillot historique du Roi du Football mis aux enchères à un prix recordLe maillot historique du Roi du Football mis aux enchères à un prix recordAujourd'hui, 08:08L'agent de Jürgen Klopp répond aux rumeurs liées au Real MadridL'agent de Jürgen Klopp répond aux rumeurs liées au Real MadridAujourd'hui, 07:54Nouvelle ère à Tottenham : Daniel Levy vend 25 % des parts du clubNouvelle ère à Tottenham : Daniel Levy vend 25 % des parts du clubAujourd'hui, 07:36Scaloni s'exprime sur la santé et la récupération de MessiScaloni s'exprime sur la santé et la récupération de MessiAujourd'hui, 07:23
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé