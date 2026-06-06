Un joueur clé de l'Allemagne et du Bayern blessé sérieusement avant la Coupe du Monde

La préparation de l'équipe nationale d'Allemagne pour la Coupe du Monde a subi un coup dur. L'attaquant talentueux de 18 ans du Bayern Munich, Lennart Karl, manquera le tournoi en raison d'une blessure survenue à l'entraînement. La jeune star a subi une grave blessure à la cuisse lors des dernières séances. Selon Goal.com rapporte .

Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a dû procéder à des changements urgents dans l'effectif suite à cette perte. Assan Ouedraogo, milieu polyvalent de 20 ans du RB Leipzig, a été appelé pour remplacer Lennart Karl. Karl avait récemment démontré sa grande forme en délivrant une passe décisive lors du match amical contre la Finlande (4-0).

Julian Nagelsmann a souligné que la blessure du jeune joueur était un choc inattendu pour toute l'équipe. "Je suis vraiment désolé pour Lenny. Ce fut un grand choc pour lui et pour nous tous. La seule consolation est qu'il est encore jeune et a beaucoup de tournois devant lui. Assan Ouedraogo est aussi talentueux que Lenny, et nous attendons de lui des performances courageuses", a déclaré l'entraîneur.

Lennart Karl a partagé ses sentiments concernant la situation sur ses réseaux sociaux. "Manquer un tournoi aussi important est douloureux au-delà des mots. J'ai fait tout mon possible pour participer à la Coupe du Monde. Malheureusement, les blessures surviennent toujours au pire moment. Je souhaite bonne chance à mon équipe et je les soutiendrai à chaque minute", a écrit le footballeur.