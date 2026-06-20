«Nous avons honte, nous présentons nos excuses à tout notre peuple» — Arda Güler

Après sa défaite face au Paraguay (0:1) lors de la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de Turquie est éliminée prématurément du tournoi. Quel que soit le résultat du 3ème match contre les États-Unis, les Turcs finiront certainement à la 4ème et dernière place du groupe.

Après cet échec cuisant, le grand espoir du football turc, le milieu offensif du Real Madrid Arda Güler n'a pas caché sa tristesse et a présenté ses excuses sincères à tout le peuple turc.

La déclaration douloureuse d'Arda Güler

Bien qu'ayant tout donné sur le terrain, le joueur de 21 ans n'a pas pu sauver son équipe de la défaite. Après le match, il a déclaré aux médias :

« Tout au long de ma carrière internationale, je ferai tout pour que les gens oublient ce tournoi. Nous jouons dans des équipes très fortes, nous aurions dû le montrer sur le terrain. Mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons encaissé un but rapide. Il n'y a plus rien à ajouter. Nous sommes très désolés. Nous avons honte, nous présentons nos excuses à tout notre peuple. Nous ferons le maximum lors des prochains tournois».

Les facteurs de l'échec de la Turquie dans le groupe D

Composée de stars évoluant dans les meilleurs clubs d'Europe, la Turquie était arrivée au Mondial avec de grandes ambitions. Cependant, l'équipe a traversé une crise profonde :

Coup rapide : Le but encaissé dès les premières secondes (2ème minute) contre le Paraguay a brisé le moral des Turcs.

Jeu désorganisé : Des joueurs créatifs comme Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu et Kenan Yıldız n'ont pas réussi à agir comme un système cohérent sur le terrain.

Le dernier match pour l'honneur : Avec 0 point après deux journées, le match contre les États-Unis n'a plus aucun enjeu sportif. Cette rencontre sera simplement l'occasion pour eux de tenter de racheter partiellement leur image auprès des supporters.

Ce Mondial a été une leçon amère mais nécessaire pour la brillante génération de l'équipe nationale turque. Reste à savoir si Arda Güler et ses coéquipiers sauront se remettre de ce choc psychologique pour briller lors des prochains grands tournois. Continuez à suivre l'actualité brûlante de la Coupe du Monde avec nous !