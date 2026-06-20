Le corps arbitral officiel pour la rencontre entre les équipes nationales du Portugal et de l'Ouzbékistan, comptant pour la 2ème journée du groupe K de la Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a été annoncé.

L'arbitrage de ce match, attendu comme crucial et intense, a été confié à des arbitres du continent africain.

Composition du corps arbitral :

Fonction Nom Nationalité (Pays) Arbitre central Jalal Jayed Maroc Arbitre assistant Zakaria Brinsi Maroc Arbitre assistant Mustapha Akarkad Maroc Quatrième arbitre Abongayl Tom Afrique du Sud Cinquième arbitre Zaxele Sivela Afrique du Sud

Sous le contrôle de l'école du football africain : L'arbitre central Jalal Jayed et ses compatriotes assistants sont des arbitres FIFA ayant acquis une vaste expérience sur la scène internationale, notamment dans les compétitions prestigieuses d'Afrique. Le choix de représentants sud-africains comme arbitres de réserve témoigne également du sérieux apporté à ce match.

Heure du match et rappel :

Ne manquez pas ce match décisif pour la qualification de nos représentants en play-offs :

Date : 23 juin

Heure de début : Heure de Tachkent à 22h00

Nous souhaitons un arbitrage juste et une victoire historique à nos joueurs qui se battront courageusement face aux attaques des hommes de Roberto Martinez et de Cristiano Ronaldo ! Allez l'Ouzbékistan !