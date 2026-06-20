Des arbitres marocains dirigeront le match Ouzbékistan - Portugal
Le corps arbitral officiel pour la rencontre entre les équipes nationales du Portugal et de l'Ouzbékistan, comptant pour la 2ème journée du groupe K de la Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a été annoncé.
L'arbitrage de ce match, attendu comme crucial et intense, a été confié à des arbitres du continent africain.
Composition du corps arbitral :
Fonction
Nom
Nationalité (Pays)
Arbitre central
Jalal Jayed
Maroc
Arbitre assistant
Zakaria Brinsi
Maroc
Arbitre assistant
Mustapha Akarkad
Maroc
Quatrième arbitre
Abongayl Tom
Afrique du Sud
Cinquième arbitre
Zaxele Sivela
Afrique du Sud
Sous le contrôle de l'école du football africain :
L'arbitre central Jalal Jayed et ses compatriotes assistants sont des arbitres FIFA ayant acquis une vaste expérience sur la scène internationale, notamment dans les compétitions prestigieuses d'Afrique. Le choix de représentants sud-africains comme arbitres de réserve témoigne également du sérieux apporté à ce match.
Heure du match et rappel :
Ne manquez pas ce match décisif pour la qualification de nos représentants en play-offs :
Date : 23 juin
Heure de début : Heure de Tachkent à 22h00
Nous souhaitons un arbitrage juste et une victoire historique à nos joueurs qui se battront courageusement face aux attaques des hommes de Roberto Martinez et de Cristiano Ronaldo ! Allez l'Ouzbékistan !
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