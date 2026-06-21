Résultat historique pour Curaçao : premier point en Coupe du Monde

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Résultat historique pour Curaçao : premier point en Coupe du Monde

La deuxième journée du groupe E de la Coupe du Monde s'est achevée. Après la victoire de l'Allemagne contre la Côte d'Ivoire (2:1), l'Équateur et Curaçao se sont affrontés lors du second match du groupe. La rencontre, qui s'est déroulée au magnifique Arrowhead Stadium de Kansas City aux États-Unis, s'est soldée par un match nul combatif.

Résumé du match

Bien que l'équipe de l'Équateur, menée par Enner Valencia et Moises Caicedo, ait exercé une forte pression tout au long du match, la défense de Curaçao et le gardien Eloy Room ont été solides et ont réussi à repousser les attaques adverses.

Résultat historique :

Grâce à ce match nul 0-0, l'équipe nationale de Curaçao, dirigée par le célèbre technicien Dick Advocaat, a obtenu son premier point de l'histoire en Coupe du Monde.

Classement du groupe E après la 2e journée

Après les matchs de la deuxième journée, les points du quatuor sont répartis comme suit :

  1. Allemagne — 6 points (qualifiée pour les play-offs)

  2. Côte d'Ivoire — 3 points

  3. Équateur — 1 point

  4. Curaçao — 1 point

Lors de la dernière journée, Curaçao affrontera la Côte d'Ivoire et l'Équateur jouera contre l'Allemagne. Les deux équipes conservent une chance de se qualifier pour les play-offs.

Compositions et remplacements

Équateur :

Hernan Galindez, Piero Incapie, Willian Pacho, Pervis Estupinan (71' Jose Angulo), Jordi Alcivar (46' Kevin Rodriguez), Oscar Vite, Alan Franco (83' Angelo Preciado), Moises Caicedo, Jon Yeboah (89' Joan Caicedo), Enner Valencia, Gonzalo Plata.

Curaçao :

Eloy Room, Jordan Obispo, Shannon Floranus, Roshni Gari, Joshua Brenet, Jairo Fonville (76' Querton Eijma), Juninho Bakuna (75' Jervinho Gorre), Leonardo Bakuna, Livelay Comenencia (84' Godfrid Roemerato), Taxit Chong (76' Rishairo Margarita), Jurgen Locadia (83' Charlon Castaneyer).

Avertissements (Cartons jaunes) :

Le match a été marqué par des luttes intenses et l'arbitre a distribué un total de 6 cartons jaunes :

  • Équateur : Alcivar (38).

  • Curaçao : L. Bakuna (39), J. Bakuna (53), Comenencia (56), Gari (75), Castaneyer (90+1).

CuraçaoAllemagneCôte d'IvoireÉquateurKansas City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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