Transfert imminent : lutte entre les géants turcs pour Shomurodov

·72·Sport
Transfert imminent : lutte entre les géants turcs pour Shomurodov

Des changements majeurs sont attendus dans la carrière en club d'Eldor Shomurodov, qui participe actuellement à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après une saison de débuts réussie en Turquie, l'attaquant de 30 ans reçoit des offres des clubs les plus puissants du pays.

Trabzonspor entre dans la course

Auparavant, il avait été rapporté que le club de Fenerbahce avait désigné Shomurodov comme sa cible principale pour le mercato estival et avait entamé des démarches pour l'acquérir. Désormais, un autre géant turc, Trabzonspor, s'est activement lancé dans la lutte pour notre compatriote.

Selon des sources sportives turques prestigieuses, notamment les publications « Ajansspor » et « Sabah », la direction de Trabzonspor a entamé des négociations préliminaires avec le club d'Istanbul Bashakshehir pour le transfert de l'attaquant.

Course au titre de meilleur buteur et valeur marchande

Arrivé de la Roma en Italie la saison dernière, Shomurodov est devenu une véritable star sous les couleurs d'Istanbul Bashakshehir et a considérablement augmenté sa valeur sur le marché des transferts :

  • Saison réussie: Avec 22 buts marqués durant le championnat, Eldor Shomurodov est devenu co-meilleur buteur du tournoi avec l'avant-centre de Trabzonspor Paul Onuachu et a été récompensé par le « Soulier d'Or ».

  • Hausse du prix: Au début de l'été, le club stambouliote était prêt à laisser partir Shomurodov pour 10 millions d'euros. Cependant, selon les dernières informations, Bashakshehir demande désormais au moins 15 millions d'euros pour libérer son leader.

Statut des clubs prétendants en coupes d'Europe

À son retour de la Coupe du Monde, Eldor Shomurodov devra prendre une décision cruciale sur le club où il poursuivra sa carrière. Voici les qualifications européennes pour la saison prochaine des équipes souhaitant le recruter :

Nom du club

Classement au championnat

Statut européen pour la saison prochaine

Fenerbahce

2e place (Vice-champion)

UEFA Champions League

Trabzonspor

3e place (Vainqueur de la Coupe)

UEFA Europa League

Istanbul Bashakshehir

5e place

UEFA Conference League

Shomurodov attend non seulement un nouveau club, mais aussi l'opportunité de participer à des compétitions européennes encore plus prestigieuses. Nous souhaitons bonne chance à notre capitaine, qui se concentre actuellement sur la participation historique de notre équipe nationale à la Coupe du Monde 2026, pour ses prochains matchs et le mercato.

Eldor ShomurodovTrabzonsporFenerbahceIstanbul BashakshehirRoma
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Tunisie éliminée prématurément de la compétitionLa Tunisie éliminée prématurément de la compétitionAujourd'hui, 12:18Le Japon écrase la TunisieLe Japon écrase la TunisieAujourd'hui, 12:08Boxe professionnelle : Ruslan Abdullayev met KO un CubainBoxe professionnelle : Ruslan Abdullayev met KO un CubainAujourd'hui, 11:59William Saliba sur sa défaite en Ligue des Champions et les taquineries des joueurs du PSGWilliam Saliba sur sa défaite en Ligue des Champions et les taquineries des joueurs du PSGAujourd'hui, 11:57Abduqodir Husanov contre Cristiano Ronaldo : duel central du groupe KAbduqodir Husanov contre Cristiano Ronaldo : duel central du groupe KAujourd'hui, 11:40Coupe du Monde de Boxe : deux boxeurs ouzbeks championsCoupe du Monde de Boxe : deux boxeurs ouzbeks championsAujourd'hui, 11:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?