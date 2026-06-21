Des changements majeurs sont attendus dans la carrière en club d'Eldor Shomurodov, qui participe actuellement à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après une saison de débuts réussie en Turquie, l'attaquant de 30 ans reçoit des offres des clubs les plus puissants du pays.

Trabzonspor entre dans la course

Auparavant, il avait été rapporté que le club de Fenerbahce avait désigné Shomurodov comme sa cible principale pour le mercato estival et avait entamé des démarches pour l'acquérir. Désormais, un autre géant turc, Trabzonspor, s'est activement lancé dans la lutte pour notre compatriote.

Selon des sources sportives turques prestigieuses, notamment les publications « Ajansspor » et « Sabah », la direction de Trabzonspor a entamé des négociations préliminaires avec le club d'Istanbul Bashakshehir pour le transfert de l'attaquant.

Course au titre de meilleur buteur et valeur marchande

Arrivé de la Roma en Italie la saison dernière, Shomurodov est devenu une véritable star sous les couleurs d'Istanbul Bashakshehir et a considérablement augmenté sa valeur sur le marché des transferts :

Saison réussie : Avec 22 buts marqués durant le championnat, Eldor Shomurodov est devenu co-meilleur buteur du tournoi avec l'avant-centre de Trabzonspor Paul Onuachu et a été récompensé par le « Soulier d'Or ».

Hausse du prix: Au début de l'été, le club stambouliote était prêt à laisser partir Shomurodov pour 10 millions d'euros. Cependant, selon les dernières informations, Bashakshehir demande désormais au moins 15 millions d'euros pour libérer son leader.

Statut des clubs prétendants en coupes d'Europe

À son retour de la Coupe du Monde, Eldor Shomurodov devra prendre une décision cruciale sur le club où il poursuivra sa carrière. Voici les qualifications européennes pour la saison prochaine des équipes souhaitant le recruter :

Nom du club Classement au championnat Statut européen pour la saison prochaine Fenerbahce 2e place (Vice-champion) UEFA Champions League Trabzonspor 3e place (Vainqueur de la Coupe) UEFA Europa League Istanbul Bashakshehir 5e place UEFA Conference League

Shomurodov attend non seulement un nouveau club, mais aussi l'opportunité de participer à des compétitions européennes encore plus prestigieuses. Nous souhaitons bonne chance à notre capitaine, qui se concentre actuellement sur la participation historique de notre équipe nationale à la Coupe du Monde 2026, pour ses prochains matchs et le mercato.