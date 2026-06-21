Le Japon écrase la Tunisie

Lors d'un match de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA, l'équipe nationale du Japon a battu la Tunisie 4-0.

Dès la 4e minute, Daichi Kamada a ouvert le score pour donner l'avantage à son équipe.

Par la suite, Ayase Ueda a marqué à deux reprises, aux 31e et 83e minutes.

Jun Ito a inscrit un autre but pour les Japonais à la 69e minute.

Selon les statistiques, le Japon a dominé la rencontre avec un taux de possession de 57 %.

De plus, les joueurs japonais ont tenté 10 tirs, dont 5 cadrés.

Après cette victoire, le Japon a récolté 4 points en deux matchs et monte à la deuxième place du groupe F.

Les Pays-Bas mènent également le groupe avec 4 points. La Suède possède 3 points, tandis que la Tunisie reste sans point après deux journées.

La qualification du Japon pour les phases finales se jouera lors de la dernière journée.