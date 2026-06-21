La large victoire 5-1 des Pays-Bas contre la Suède a non seulement ravi les supporters, mais a également relancé les débats autour de Cody Gakpo. Lors du match à Houston, l'ailier a donné une véritable leçon de maîtrise sous le maillot orange. Selon Goal.com, l'efficacité du joueur avec la sélection nationale contraste nettement avec ses performances au Liverpool FC. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Gakpo a montré à quel point il se sent en confiance dans le système de Ronald Koeman grâce à sa frappe précise contre la Suède. L'attaquant, auteur de 23 buts en 52 matchs avec la sélection, affiche des statistiques bien supérieures à son efficacité en club. À titre d'exemple, la saison dernière, il n'avait marqué que 9 buts en 52 apparitions avec Liverpool.

La différence entre club et sélection

Si les supporters de Liverpool sont habitués à voir Gakpo repiquer de l'aile gauche vers l'axe, il semble manquer de précision dans la finition à Anfield. Cependant, avec les Pays-Bas, il se révèle être un joueur d'un tout autre niveau. Le joueur lui-même attribue cela à la liberté tactique : « Le jeu est un peu différent ici. Il y a une différence entre ce que l'entraîneur attend de moi et la liberté dont je dispose en club », a souligné Gakpo.

Bien qu'il joue un rôle important dans le Liverpool d'Arne Slot pour la course au titre de la Premier League 2024-25, son talent individuel est bien plus éclatant sur la scène internationale. Il a prouvé une fois de plus que l'expression « le Gakpo de la Coupe du Monde » n'est pas née par hasard dans le monde du football.

Le tandem avec Brian Brobbey

La présence de Brian Brobbey dans le onze titularisable a également grandement contribué au succès de Gakpo contre la Suède. L'attaquant puissant et physique a attiré les défenseurs adverses, créant ainsi des espaces pour Gakpo. Ronald Koeman a particulièrement salué la performance de Brobbey, affirmant que son doublé a insufflé un nouveau souffle à l'attaque de l'équipe.

Gakpo a également loué les efforts de son coéquipier : « Nous connaissions bien ses qualités. Il est très puissant et inégalable pour protéger le ballon. Sa présence sur le terrain m'a donné plus de liberté et nous avons profité efficacement de ses capacités ». Cette victoire a démontré que le potentiel offensif des Pays-Bas reste très élevé.

Les résultats de ce match pourraient servir de signal pour le staff technique de Liverpool. Si Cody Gakpo bénéficiait de la même « liberté » qu'en sélection, il ne serait pas surprenant qu'il marque davantage de buts et devienne le leader de la ligne d'attaque du club de Merseyside.