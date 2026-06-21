Omar Alderete établit un anti-record lors du match Paraguay-Turquie

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Omar Alderete établit un anti-record lors du match Paraguay-Turquie

Selon les données d'OPTA, le défenseur de l'équipe nationale du Paraguay, Omar Alderete, n'a réussi qu'une seule passe précise lors du match complet contre la Turquie.

Il s'agit du chiffre le plus bas de l'histoire de la Coupe du Monde. Jusqu'à présent, aucun joueur ayant disputé 90 minutes complètes lors d'un Mondial n'avait réussi aussi peu de passes.

Il est à noter que la Turquie a dominé en termes de possession durant la rencontre. Malgré cela, les Turcs se sont inclinés face au Paraguay, malgré la performance statistique très faible du joueur ayant joué tout le match.

ParaguayTurquieOmar Alderete
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Nodirbek Razzokov
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