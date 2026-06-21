Declan Rice avoue jouer avec une blessure depuis six mois

Le milieu défensif clé de l'équipe d'Angleterre et d'Arsenal, Declan Rice, a révélé qu'il jouait avec des douleurs sérieuses depuis un certain temps. Selon le joueur, il traite secrètement une blessure liée au système nerveux (douleur neurale) depuis décembre dernier. Cette information a surpris la communauté du football, car Rice a maintenu des performances stables tant en club qu'en sélection. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors du match contre la Croatie, qui s'est soldé par une victoire 4-2 des Anglais, Declan Rice a quitté le terrain à 20 minutes de la fin. Sa démarche boiteuse et son inconfort au niveau de la cuisse ont inquiété les supporters. Cependant, le joueur a clarifié la situation, affirmant que tout était sous contrôle et qu'il était prêt pour le prochain match contre le Ghana.

La décision judicieuse de Thomas Tuchel

Selon Goal.com, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a protégé Rice d'une surcharge en le remplaçant. Le joueur a salué cette décision. « Les 20 dernières minutes sont le moment où le risque de blessure est le plus élevé. L'entraîneur a eu raison de me remplacer, car je commençais à ressentir cette ancienne douleur nerveuse dans ma cuisse », a déclaré le milieu de terrain.

Rice a admis avoir joué dans ce régime avec Arsenal depuis décembre. Il a précisé que personne en dehors du cercle interne de l'équipe n'était au courant. Le joueur comprend parfaitement la nécessité de ménager son corps pour aller loin dans un tournoi prestigieux comme la Coupe du Monde en Amérique du Nord.

Bukayo Saka et l'état général de l'équipe

Dans le camp anglais, non seulement Declan Rice, mais aussi une autre star d'Arsenal, Bukayo Saka, est sous surveillance médicale. Un problème chronique au tendon d'Achille a contraint Saka à débuter le tournoi sur le banc. Rice, évoquant l'état de son coéquipier, a souligné l'importance de la prudence dans la gestion de sa condition physique.

« J'ai vu de mes propres yeux combien Bukayo a joué à Arsenal et comment il a lutté contre cette blessure. Il serait dangereux de lui imposer une charge trop lourde d'un coup, c'est pourquoi le staff technique le gère correctement. Je suis convaincu qu'il fera la différence dans les phases décisives du tournoi », a ajouté Rice.

Actuellement, le staff médical de l'équipe d'Angleterre supervise étroitement le processus de récupération des deux joueurs. Thomas Tuchel vise à amener ses joueurs cadres dans leur meilleure forme physique pour les phases éliminatoires. Rice devrait débuter le match contre le Ghana, bien que son temps de jeu puisse être limité.