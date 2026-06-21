Koloskov évalue les chances de qualification de l'Ouzbékistan pour les play-offs

Le président honoraire de l'Union russe de football (RFU), Vyacheslav Koloskov, a partagé son opinion sur la participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026 et ses chances d'accéder au tour suivant.

Déclaration de Vyacheslav Koloskov

Le président honoraire de la RFU considère que les chances de qualification de nos représentants sont complexes, tout en reconnaissant que la simple qualification pour le tournoi est déjà un grand succès :

"L'équipe d'Ouzbékistan a encore une chance d'accéder aux play-offs. Mais pour être honnête, cela semble très difficile. Le groupe n'est pas facile, surtout quand on voit que la RD Congo a fait match nul contre le Portugal. Bien sûr, nous souhaitons que l'Ouzbékistan se qualifie pour le tour suivant, ce serait fantastique. Mais ils ont tout de même accompli un exploit historique en se qualifiant pour leur première Coupe du Monde."

Règlement de la Coupe du Monde 2026 et situation du groupe

Actuellement, l'équipe nationale d'Ouzbékistan occupe la quatrième place du groupe G. Le format général de la compétition et les conditions de qualification pour le tour suivant sont les suivants :

Dates de la compétition : Du 11 juin au 19 juillet (sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique).

Composition des participants : Un total de 48 équipes nationales, réparties en 12 groupes de 4 équipes.

Qualification pour les play-offs : Les équipes classées 1ère et 2ème de chaque groupe se qualifient directement, ainsi que les 8 meilleures équipes classées 3ème parmi tous les groupes.

Bien que la concurrence dans le groupe et le match nul de la RD Congo contre le Portugal aient compliqué la situation, nos représentants conservent toujours des chances d'obtenir leur ticket pour les play-offs.