Michael Olise parle de sa philosophie du beau jeu et de sa saison exceptionnelle
L'ailier du Bayern Munich et de l'équipe nationale de France, Michael Olise L'Équipe a partagé dans une interview sa vision du football et les aspects qu'il valorise le plus sur le terrain. Pour le joueur de 24 ans, le score au tableau n'est pas le seul critère ; l'esthétique et le style de jeu sont tout aussi primordiaux.
L'harmonie entre beauté et résultat
Olise souligne que le plaisir réel du jeu dépend directement de la manière dont l'équipe atteint le résultat. Il s'efforce de façonner son style de jeu sur cette philosophie : élever le football au rang d'art.
« J'aime que le football soit beau », a déclaré Olise lors de son entretien.
La saison phénoménale de Michael Olise au Bayern (2025/26)
La saison dernière, Olise a fait preuve non seulement d'un jeu esthétique, mais aussi d'une efficacité redoutable avec le club munichois. Ses statistiques et trophées toutes compétitions confondues sont les suivants :
Statistique / Trophée
Résultat de la saison
Nombre de matchs
57 matchs (toutes compétitions confondues)
Buts marqués
25
Passes décisives
28
Trophées collectifs
Championnat de Bundesliga et Coupe d'Allemagne
Gloire et reconnaissance
Meilleur joueur du championnat d'Allemagne (MVP)
L'équipe de France et la situation à la Coupe du Monde 2026
Actuellement, Michael Olise concentre toute son attention sur le succès de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde.
Début du premier tour : Les hommes de Didier Deschamps ont battu le Sénégal lors du 1er tour de la Coupe du Monde 2026 3:1 pour commencer le tournoi avec assurance.
Prochain match : Les Français affronteront l'équipe d'Irak lors de leur prochain match de phase de groupes. On s'attend à ce que la philosophie du beau jeu d'Olise devienne l'arme principale des Français lors de ces rencontres.
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