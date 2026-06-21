Michael Olise parle de sa philosophie du beau jeu et de sa saison exceptionnelle

L'ailier du Bayern Munich et de l'équipe nationale de France, Michael Olise L'Équipe a partagé dans une interview sa vision du football et les aspects qu'il valorise le plus sur le terrain. Pour le joueur de 24 ans, le score au tableau n'est pas le seul critère ; l'esthétique et le style de jeu sont tout aussi primordiaux.

L'harmonie entre beauté et résultat

Olise souligne que le plaisir réel du jeu dépend directement de la manière dont l'équipe atteint le résultat. Il s'efforce de façonner son style de jeu sur cette philosophie : élever le football au rang d'art.

« J'aime que le football soit beau », a déclaré Olise lors de son entretien.

La saison phénoménale de Michael Olise au Bayern (2025/26)

La saison dernière, Olise a fait preuve non seulement d'un jeu esthétique, mais aussi d'une efficacité redoutable avec le club munichois. Ses statistiques et trophées toutes compétitions confondues sont les suivants :

Statistique / Trophée Résultat de la saison Nombre de matchs 57 matchs (toutes compétitions confondues) Buts marqués 25 Passes décisives 28 Trophées collectifs Championnat de Bundesliga et Coupe d'Allemagne Gloire et reconnaissance Meilleur joueur du championnat d'Allemagne (MVP)

L'équipe de France et la situation à la Coupe du Monde 2026

Actuellement, Michael Olise concentre toute son attention sur le succès de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde.