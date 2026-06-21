Le sélectionneur de l'Iran indigné par la FIFA et les restrictions des États-Unis

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Le sélectionneur de l'Iran indigné par la FIFA et les restrictions des États-Unis

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Iran, Amir Galenoi, a vivement critiqué le traitement réservé à son équipe par la FIFA et les manquements organisationnels dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Cette déclaration fracassante de l'entraîneur a été Globe Esporte citée par la publication.

Arrivée tardive à Los Angeles et problèmes de vol

Le spécialiste iranien a affirmé que les organisateurs ont empêché l'équipe d'arriver plus tôt à Los Angeles pour s'acclimater avant le match contre la Belgique :

  • L'avantage de l'adversaire : Alors que l'équipe nationale de Belgique était à Los Angeles depuis vendredi, les représentants de l'Iran n'ont pu arriver en ville que le samedi 20 juin.

  • Promesse non tenue : La FIFA avait promis à l'équipe d'Iran un vol depuis le Mexique le vendredi, mais n'a pas réussi à l'organiser en pratique.

"Ils m'ont appelé en demandant : 'Si nous trouvons un vol pour 18h00, êtes-vous prêts ?'. J'ai accepté, mais nous avons attendu. Nous avons attendu jusqu'à 19h00 et rien ne s'est passé. La FIFA fait de son mieux, mais cela ne signifie pas qu'ils ont accompli leur tâche avec succès", déclare Galenoi.

"Il nous est interdit d'être aux États-Unis en dehors du jour du match"

Amir Galenoi a qualifié d'absolument injustes les restrictions politiques et organisationnelles imposées à l'équipe nationale d'Iran. Il s'avère que l'équipe n'est autorisée à se trouver sur le territoire des États-Unis qu'aux alentours des jours de match officiels, le reste du temps étant interdit.

"Si seulement ils nous avaient permis d'arriver deux semaines avant le premier match pour atteindre notre forme sportive optimale. Nous avons été privés de cette opportunité. C'est une injustice. J'espère que de tels agissements ne deviendront pas habituels lors des Coupes du Monde".

"Situation du groupe G et prochain match"

L'équipe nationale d'Iran affronte les adversaires suivants dans le groupe G de la Coupe du Monde :

  • Belgique

  • Nouvelle-Zélande

  • Égypte

Actuellement, les Iraniens occupent la deuxième place du groupe avec 1 point après un match. Le match central contre la Belgique, qui a suscité les objections légitimes de l'entraîneur et qui déterminera le sort du groupe, débutera aujourd'hui à 24h00 (minuit) heure de Tachkent est prévu.

IranAmir GhalenoeiFIFAÉtats-UnisLos Angeles
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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