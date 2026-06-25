Jurgen Klopp laisse entendre un possible retour sur le banc

L'ancien entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a partagé des réflexions intéressantes sur la possibilité de reprendre sa carrière d'entraîneur dans un avenir proche. Considéré comme l'un des techniciens les plus prestigieux au monde, l'Allemand occupe actuellement un poste administratif au sein du système Red Bull, mais la communauté du football attend avec impatience son retour sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com.

Dans une interview accordée au prestigieux quotidien italien Gazzetta dello Sport, Klopp est revenu sur ses projets futurs et les rumeurs liées au Real Madrid. À la question des journalistes sachant s'il avait déjà reçu une offre du club madrilène, il a répondu avec une prudence particulière. Klopp a éludé la question afin de préserver le secret professionnel.

Le Real Madrid et les perspectives d'entraînement

En répondant aux questions sur le Real Madrid, Klopp a souligné qu'il était inapproprié d'aborder ce sujet pour le moment. « Si je répondais à cette question maintenant, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent serait effacé. Jose est là-bas et tout va bien. Par conséquent, je ne ferai aucun commentaire », a répondu le technicien allemand. Selon Goal.com, le club madrilène a déjà signé un contrat avec Jose Mourinho jusqu'en 2029.

Néanmoins, la réponse de Klopp à la question de savoir s'il avait définitivement mis fin à sa carrière d'entraîneur a suscité l'espoir de beaucoup. « Je m'entraîne tous les jours à la salle de sport... Blague à part, nous verrons bien (we'll see) », a-t-il ajouté. Ces propos suggèrent que la possibilité d'un retour au football de haut niveau existe toujours.

Nouveau poste et riche expérience

Actuellement, Jurgen Klopp occupe le poste de responsable mondial du football pour la société Red Bull. Ayant débuté ses fonctions en janvier 2025, le spécialiste s'occupe du développement stratégique, du système de scouting et du conseil aux entraîneurs de clubs tels que le RB Leipzig et le Red Bull Salzburg. Son contrat avec l'entreprise court jusqu'en 2029.

La carrière d'entraîneur de Klopp a été extrêmement fructueuse. Il a remporté deux fois la Bundesliga avec le Borussia Dortmund, ainsi que la Premier League et la Ligue des Champions avec Liverpool. Cette riche expérience fait de lui l'entraîneur de rêve pour n'importe quel top club.

Pour les fans de football ouzbeks, le retour de Klopp serait également une grande nouvelle, car son style de « gegenpressing » et son école d'entraînement passionnée comptent de nombreux admirateurs dans le pays. Bien qu'il soit actuellement dans la gestion administrative, chacune de ses déclarations reste au centre de l'attention de la presse sportive mondiale.