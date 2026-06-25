Antonio Conte revient à la tête de l'équipe nationale d'Italie

La Fédération italienne de football (FIGC) a décidé de faire confiance à un visage familier pour sortir l'équipe nationale de la profonde crise des dernières années. Après une longue pause, l'expérimenté Antonio Conte reprendra ses fonctions d'entraîneur principal des « Azzurri ». Cette nomination est considérée comme une étape stratégique pour restaurer le prestige des quatre fois champions du monde et les ramener sur la scène footballistique mondiale. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, un contrat de quatre ans, axé sur le long terme et non sur le court terme, devrait être signé avec Conte. Cet accord couvrira la période allant jusqu'à la Coupe du Monde 2030, organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. La direction de la fédération a choisi d'abandonner les solutions temporaires pour assurer la stabilité de l'équipe.

Objectif stratégique et plan à long terme

Les échecs du football italien, notamment le risque d'avoir manqué trois Coupes du Monde consécutives (le dernier après la défaite en barrage contre la Bosnie-Herzégovine), exigent des changements systémiques. Antonio Conte est perçu non seulement comme un tacticien, mais comme une personnalité capable de transformer le mental des joueurs et toute la culture du football. Le mandat de quatre ans lui permettra d'appliquer pleinement sa méthodologie rigoureuse.

Fait intéressant, le retour de l'entraîneur est soutenu non seulement par la fédération, mais aussi par les principaux clubs de la Serie A. Pour les clubs, Conte est une « garantie de dévouement total ». Sa capacité à tirer le maximum de chaque joueur devrait relever les standards dans tout le système footballistique national, ce qui aura également un impact positif sur le niveau du championnat national.

L'équipe nationale d'Italie n'est pas étrangère à Antonio Conte. Son parcours lors de l'Euro 2016 est encore très apprécié par de nombreux experts. À l'époque, il avait mené une équipe dont l'effectif n'était pas très puissant jusqu'en quarts de finale, battant l'Espagne en chemin et poussant l'Allemagne dans ses retranchements jusqu'aux tirs au but. Selon Goal.com, son départ à l'époque avait laissé un grand vide dans l'équipe.

Un nouveau défi et la route vers 2030

Le spécialiste de 56 ans a récemment quitté le club de Napoli. Bien qu'il ait remporté le Scudetto et la Supercoupe avec les Napolitains, il a admis que le projet était arrivé à son terme et qu'il était devenu difficile de maintenir l'unité dans l'équipe. Désormais, toute son attention se portera sur l'équipe nationale. Les principales tâches assignées à Conte sont les suivantes :

Rétablir une discipline stricte et un esprit de victoire au sein de l'équipe ;

Intégrer progressivement les talents de la nouvelle génération dans l'équipe première ;

Non seulement se qualifier pour la Coupe du Monde 2030, mais y participer en tant que candidat sérieux au titre.

Les supporters italiens espèrent qu'avec le retour de Conte, l'« âge d'or » de l'équipe nationale reviendra. Son caractère intransigeant et son intelligence tactique sont considérés comme les outils les plus appropriés pour ramener l'Italie parmi l'élite.