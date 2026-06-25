Révolution en play-offs : la FIFA veut modifier la règle des tirs au but

Les moments les plus excitants, stressants et riches en drames du monde du football sont sans aucun doute les séances de tirs au but. Alors que la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 s'achève et que les matchs à élimination directe (play-offs) approchent, la FIFA prépare une annonce inattendue et très sérieuse.

Il semblerait que la FIFA mène des négociations rapides avec l'organe suprême définissant les lois du football, l'International Football Association Board (IFAB), pour modifier le déroulement des séances de tirs au but. Le plus surprenant est que ce changement pourrait entrer en vigueur dès les play-offs de cette Coupe du Monde 2026, même si la compétition a déjà commencé !

Ancien et nouveau système : qu'est-ce qui change ?

Si vous n'aviez jamais remarqué pourquoi l'arbitre lance généralement la pièce deux fois avant une séance de tirs au but, le tableau suivant vous aidera à comprendre la différence :

Système actuel (Deux tirages au sort) Nouveau système proposé par la FIFA (Un seul tirage au sort) 1er lancer de pièce : Détermine quelle équipe tire en premier (ou commence la série). Tirage unique : La pièce n'est lancée qu'une seule fois. Le capitaine de l'équipe gagnante a alors le droit de choisir son avantage en premier. 2e lancer de pièce : Détermine vers quel but du stade les tirs au but seront effectués. Le gagnant du tirage choisit soit de tirer en premier/deuxième soit le but où se déroulera la série. L'autre équipe se voit alors attribuer l'option restante.

Pourquoi ce système est-il mis en place ?

Les représentants de la FIFA sont convaincus que ce changement rendra les séances de tirs au but plus justes et plus stratégiques.

Selon la règle actuelle, l'équipe chanceuse aux deux tirages pouvait obtenir à la fois le but face à ses propres supporters et l'avantage de tirer en premier, exerçant ainsi une pression psychologique énorme sur l'adversaire. Dans le nouveau système, l'équipe qui perd le tirage aura au moins un choix important à faire.