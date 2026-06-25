Nouveau litige judiciaire concernant le système Autopilot de Tesla : l'entreprise rejette les accusations

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Nouveau litige judiciaire concernant le système Autopilot de Tesla : l'entreprise rejette les accusations

Tesla doit à nouveau répondre devant la justice après un accident de la route tragique survenu dans l'État du Texas, aux États-Unis. La famille de Marta Avila, âgée de 76 ans et victime fatale de l'accident, a déposé une plainte accusant le fabricant de véhicules électriques de défauts techniques. Cet événement a remis au centre des débats la sécurité des systèmes Autopilot et la responsabilité du conducteur. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Selon les détails de l'incident, une Tesla Model 3 circulait à grande vitesse avant de s'écraser. Le conducteur, Michael Butler, a affirmé dans ses premières déclarations que le véhicule était sous le contrôle du système d'aide à la conduite (Autopilot) au moment des faits. Cependant, les dirigeants de Tesla et les experts ont fermement rejeté cette affirmation, déclarant que le système n'était pas actif à ce moment-là.

Dysfonctionnement technique ou erreur humaine ?

Dans la plainte déposée par la fille et le conjoint de la défunte, non seulement le conducteur Butler, mais aussi la société Tesla sont directement accusés. Les plaignants estiment que la conception du véhicule présente des défauts graves qui n'ont pas permis d'assurer la sécurité dans des situations d'urgence. Selon le bureau du shérif du comté de Harris, le conducteur n'était pas sous l'influence de l'alcool et a pleinement coopéré avec l'enquête.

D'après la publication ixbt.com, le PDG de Tesla, Elon Musk, et le chef du département AI de l'entreprise, Ashok Elluswamy, ont critiqué ces accusations. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Elon Musk a expliqué qu'à la vitesse enregistrée par les caméras (117 km/h), le système Autopilot et les fonctions FSD (Full Self-Driving) ne fonctionneraient pas de cette manière.

Les représentants de l'entreprise soulignent que les fichiers logs et les données de l'ordinateur de bord indiquent que le conducteur a désactivé le système ou a repris totalement le contrôle peu avant l'accident. Juridiquement, cela pourrait déplacer la responsabilité de l'entreprise vers le conducteur. Néanmoins, dans la jurisprudence américaine, de tels cas se terminent souvent par des décisions reconnaissant une certaine part de responsabilité du fabricant.

Alors que le nombre de modèles Tesla augmente également sur le marché automobile ouzbek, de tels conflits techniques doivent servir de leçon importante pour les conducteurs locaux. Aussi perfectionnés que soient les systèmes d'aide modernes, ils ne dispensent pas le conducteur de sa vigilance. Ce procès devrait influencer les normes internationales imposées aux systèmes de conduite autonome à l'avenir.

L'affaire est actuellement en cours et les parties continuent de présenter leurs preuves. Si Tesla parvient à prouver l'absence de défauts de ses systèmes, ce sera une nouvelle victoire pour l'entreprise ; sinon, le géant de l'électrique pourrait être condamné à payer des millions de dollars de dommages et intérêts.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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