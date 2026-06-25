Bombe du mercato : Fenerbahce prêt à miser 3 stars et des millions pour Shomurodov

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Bombe du mercato : Fenerbahce prêt à miser 3 stars et des millions pour Shomurodov

Le club de Fenerbahce, qui ambitionne de remporter la Süper Lig turque et de réussir en Ligue des Champions lors de la nouvelle saison, souhaite véritablement dynamiser sa ligne d'attaque ! Pour accroître l'efficacité offensive et renforcer la concurrence en attaque, les Stambouliotes ont désigné notre compatriote, meilleur buteur de la Süper Lig la saison dernière, Eldor Shomurodov comme leur cible prioritaire pour le mercato.

Une offre hallucinante : 3 stars + du cash !

Le président de Fenerbahce, Aziz Yildirim, a manifesté un intérêt personnel pour l'attaquant ouzbek. Après que l'entraîneur Ismaïl Kartal a pleinement approuvé la candidature d'Eldor, la direction du club a préparé une offre totalement inattendue et impressionnante pour Istanbul Bashakshehir.

Pour s'attacher les services de Shomurodov, Fenerbahce est prêt à céder d'un coup trois de ses meilleurs joueurs :

  • Cengiz Under (membre de l'équipe nationale de Turquie)

  • Çağlar Söyüncü (membre de l'équipe nationale de Turquie)

  • Rodrigo Becão (défenseur expérimenté brésilien)

En plus de cela, Aziz Yildirim prévoit d'ajouter une somme d'argent conséquente pour satisfaire Bashakshehir. En recrutant Eldor, la direction de Fenerbahce souhaite non seulement renforcer l'attaque, mais aussi réduire l'effectif en se séparant de certains attaquants actuels.

Le prix d'Eldor s'envole : de 5,8 à 15 millions !

Selon les sites sportifs turcs prestigieux sporx.com et fotomac.com.tr Aziz Yildirim a mobilisé tous ses efforts pour tenir sa promesse faite aux supporters avant l'élection à la présidence du club, à savoir amener le duo Vedat Muriqi et Eldor Shomurodov dans l'équipe.

Cependant, Bashakshehir ne compte pas laisser partir son meilleur buteur facilement. En effet, ils ont investi une somme importante pour acheter Eldor à la Roma.

Le transfert de Shomurodov en chiffres :

Étapes et état du transfert

Montant (en Euros)

Frais de prêt d'un an l'été dernier

3 millions €

Coût du rachat définitif à la Roma

2,8 millions €

Montant total dépensé par Bashakshehir

5,8 millions €

Valeur actuelle d'Eldor sur Transfermarktactuellement

7 millions €

Nouveau prix record demandé par Bashakshehir

15 millions €

Avec 22 buts marqués lors de la saison écoulée, le marché pour Eldor est actuellement très chaud. La direction de Bashakshehir, qui demandait initialement 10 millions d'euros pour l'attaquant, a soudainement augmenté le prix à 15 millions d'euros en voyant le nombre de prétendants augmenter.

Les négociations débutent ce week-end

Aziz Yildirim rencontrera personnellement Göksel Gümüşdağ, le propriétaire d'Istanbul Bashakshehir, ce week-end pour soumettre la première offre officielle.

Mais Fenerbahce devra se battre sérieusement. Car Eldor Shomurodov reçoit également des offres très attractives et financièrement puissantes d'un autre grand club turc, Trabzonspor ainsi que de clubs d'Arabie Saoudite . Voyons dans quel grand club notre compatriote commencera la nouvelle saison. Restez connectés pour les prochaines nouvelles !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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