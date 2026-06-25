Coup d'éclat de Chelsea : les Londoniens s'offrent un défenseur convoité par l'Inter pour 55 millions d'euros

Le club londonien de Chelsea est proche d'un nouvel accord retentissant sur le marché des transferts. Les « Blues » ont remporté la course pour le talent d'Atalanta, Marco Palestra, suivi de près par l'Inter Milan depuis longtemps. Selon Goal.com, le club londonien est prêt à débourser 55 millions d'euros (environ 47 millions de livres) pour le défenseur de 21 ans. C'est ce que Goal.com rapporte .

L'aspect significatif de ce transfert est que Palestra devrait être la première recrue sous l'ère du nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso. Bien que le club n'ait pas officiellement annoncé le changement d'entraîneur, des sources soulignent que le technicien espagnol a personnellement donné son feu vert à ce transfert. La polyvalence de Palestra, capable de jouer avec assurance sur les ailes droite et gauche, correspond parfaitement aux schémas tactiques d'Alonso.

De l'académie de l'Inter à la star d'Atalanta

Marco Palestra est né en 2005 à Buccinasco, près de Milan. Fait intéressant, il a commencé sa carrière à l'académie de l'Inter, mais un an plus tard, il a attiré l'attention des recruteurs d'Atalanta et a rejoint le club de Bergame. Initialement milieu latéral gauche, le joueur a été repositionné comme latéral droit lors de la saison 2021-22, position dans laquelle il a révélé ses meilleures qualités.

Après avoir passé la saison dernière en prêt à Cagliari, Palestra a été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Serie A. Sa vitesse élevée, sa capacité à se projeter vers l'avant et sa rigueur défensive ont attiré l'attention de nombreux grands clubs européens. En particulier, ses 10 passes décisives en une saison dans les catégories de jeunes témoignent de son fort potentiel offensif.

Pourquoi Chelsea ?

La direction de Chelsea poursuit sa stratégie d'investissement dans de jeunes joueurs prometteurs. Un latéral moderne comme Palestra pourrait considérablement renforcer le style de jeu de l'équipe. Il peut évoluer librement dans des systèmes à trois ou quatre défenseurs, offrant ainsi de larges options tactiques au staff technique.

L'Inter a longtemps tenté de rapatrier son ancien joueur, mais n'a pas pu égaler financièrement l'offre de Chelsea. Les Londoniens ont accéléré les négociations et ont réussi à distancer le club italien dans la course au transfert. Actuellement, les parties finalisent les derniers détails du contrat et une annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

Ce transfert pourrait être une perte majeure pour la Serie A, car Palestra était considéré comme l'une des futures stars du football italien. Pour Chelsea, il s'agit non seulement de renforcer l'effectif, mais aussi d'un nouveau coup réussi pour s'approprier un talent convoité par la concurrence.