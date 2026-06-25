Le Congo qualifie le match contre l'Ouzbékistan de « combat pour la survie »

La République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan, occupant les deux dernières places du groupe K de la Coupe du monde 2026, conservent toujours une chance d'accéder aux barrages.

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes, les deux équipes ont subi une défaite. L'Ouzbékistan s'est incliné 0-5 face au Portugal, tandis que la République démocratique du Congo a perdu par un score minimal contre la Colombie. Ainsi, les Congolais n'ont pas pu sécuriser leur qualification pour le tour suivant prématurément.

Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, s'est exprimé sur la défaite contre la Colombie et le match décisif à venir contre l'Ouzbékistan.

« Nous devons accepter cette défaite, garder la tête haute et revenir à la compétition le plus rapidement possible. Bien sûr, un match nul aurait été préférable, mais il faut admettre que la Colombie était plus forte.

Ils ont très bien contrôlé le ballon, alors que nous sommes entrés tard dans le match. Nous avons mieux performé en seconde période, mais c'est le football. Maintenant, nous devons analyser ce qui s'est passé et aller de l'avant », a déclaré Desabre.

L'entraîneur a souligné que l'équipe était satisfaite d'avoir marqué son premier but de la Coupe du monde lors du premier match contre le Portugal. Les Congolais considèrent cela comme une expérience précieuse.

« Nous sommes heureux de notre premier but et nous le voyons comme une étape dans notre apprentissage. Le match contre l'Ouzbékistan ne sera pas facile car ils défendent bien. Mais nous donnerons tout sur le terrain. Le plus important maintenant est de se reposer et de récupérer », a ajouté le coach.

Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, Lilian Tshimpumpu, a également qualifié la rencontre de la troisième journée contre l'Ouzbékistan de match décisif pour l'équipe.

« Nous sommes tombés dans un groupe très difficile et avons déjà affronté les grands favoris du tournoi. On peut désormais qualifier le match contre l'Ouzbékistan de "match de la vie" pour notre équipe nationale. Nos joueurs commencent eux-mêmes à en parler ouvertement.

Je pense que l'Ouzbékistan essaiera de produire son meilleur match du tournoi et de décrocher ses premiers points précisément lors de cette confrontation », a déclaré Tshimpumpu.

Pour l'instant, la Colombie mène le groupe K avec 6 points. Le Portugal suit avec 4 points, et la République démocratique du Congo occupe la troisième place avec 1 point. L'Ouzbékistan, sans aucun point, ferme la marche du groupe.

Le match décisif entre la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan aura lieu le 28 juin aux États-Unis. Le coup d'envoi sera donné à 04h30, heure de Tachkent.