Lors des deux premières journées de la Coupe du monde, le jeu défensif de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a suscité de nombreuses critiques justifiées de la part des supporters et des spécialistes. La ligne défensive de notre équipe figure parmi les systèmes les plus faibles et ceux qui encaissent le plus de buts du tournoi.

Pourtant, même dans ces conditions difficiles et complexes, un joueur s'est distingué par son jeu et ne quitte plus la bouche des experts étrangers. Il s'agit du talentueux défenseur de 18 ans Behruz Karimov.

Sur les radars du scouting : les confidences d'Alexandro Parra

Cette fois, le célèbre analyste et scout de football Alexandro Parra s'est attardé sur les performances du jeune footballeur et a appelé les clubs européens à ne pas laisser passer ce talent.

« Le jeu défensif de l'Ouzbékistan est très médiocre — il semble être l'une des défenses les plus faibles de toute la Coupe du monde. Mais même dans ce contexte, on peut mettre Behruz Karimov à part. Il a également très bien agi lors du match contre la Colombie, faisant preuve d'un haut niveau de force physique et de placement. Ces deux aspects l'emmèneront certainement bientôt en Europe. Karimov est un grand talent », a écrit Alexandro Parra.

Lutte contre les stars et éloges précédents

Rappelons que ce n'est pas le premier compliment adressé à Behruz. Auparavant, le célèbre journaliste et analyste hongrois Bense Bochak avait également hautement évalué le jeu de Karimov.

À l'époque, l'expert avait souligné que notre défenseur de 18 ans avait agi avec courage et dignité face à des stars du football mondial, rapides et dangereux comme Luis Diaz (Colombie) et Nuno Mendes (Portugal). Selon Bochak, les scouts européens ont déjà noté Behruz dans leurs carnets.

La stabilité de Karimov au Mondial :

Bien que les résultats collectifs ne soient pas encourageants, le staff technique accorde une confiance totale à Behruz, qui donne tout sur le terrain :

Adversaire et score Temps de jeu de Karimov Bref résumé du match Colombie (1:3) 90 minutes (Match complet) S'est nettement distingué par sa force physique et son placement. Portugal (0:5) 89 minutes (Remplacé en fin de match) A lutté jusqu'au bout contre les attaques étoilées et puissantes de l'adversaire.

Bien que le tournoi soit difficile pour notre équipe nationale, le fait que de jeunes joueurs comme Behruz Karimov gagnent de l'expérience sur une telle scène et attirent l'attention de l'Europe est crucial pour notre avenir. Nous espérons que ce grand pas ouvrira les portes des grands clubs européens à Behruz !