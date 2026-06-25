Les scouts européens continuent de suivre Behruz Karimov

·55·Sport
Les scouts européens continuent de suivre Behruz Karimov

Lors des deux premières journées de la Coupe du monde, le jeu défensif de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a suscité de nombreuses critiques justifiées de la part des supporters et des spécialistes. La ligne défensive de notre équipe figure parmi les systèmes les plus faibles et ceux qui encaissent le plus de buts du tournoi.

Pourtant, même dans ces conditions difficiles et complexes, un joueur s'est distingué par son jeu et ne quitte plus la bouche des experts étrangers. Il s'agit du talentueux défenseur de 18 ans Behruz Karimov.

Sur les radars du scouting : les confidences d'Alexandro Parra

Cette fois, le célèbre analyste et scout de football Alexandro Parra s'est attardé sur les performances du jeune footballeur et a appelé les clubs européens à ne pas laisser passer ce talent.

« Le jeu défensif de l'Ouzbékistan est très médiocre — il semble être l'une des défenses les plus faibles de toute la Coupe du monde. Mais même dans ce contexte, on peut mettre Behruz Karimov à part.

Il a également très bien agi lors du match contre la Colombie, faisant preuve d'un haut niveau de force physique et de placement. Ces deux aspects l'emmèneront certainement bientôt en Europe. Karimov est un grand talent », a écrit Alexandro Parra.

Lutte contre les stars et éloges précédents

Rappelons que ce n'est pas le premier compliment adressé à Behruz. Auparavant, le célèbre journaliste et analyste hongrois Bense Bochak avait également hautement évalué le jeu de Karimov.

À l'époque, l'expert avait souligné que notre défenseur de 18 ans avait agi avec courage et dignité face à des stars du football mondial, rapides et dangereux comme Luis Diaz (Colombie) et Nuno Mendes (Portugal). Selon Bochak, les scouts européens ont déjà noté Behruz dans leurs carnets.

La stabilité de Karimov au Mondial :

Bien que les résultats collectifs ne soient pas encourageants, le staff technique accorde une confiance totale à Behruz, qui donne tout sur le terrain :

Adversaire et score

Temps de jeu de Karimov

Bref résumé du match

Colombie (1:3)

90 minutes (Match complet)

S'est nettement distingué par sa force physique et son placement.

Portugal (0:5)

89 minutes (Remplacé en fin de match)

A lutté jusqu'au bout contre les attaques étoilées et puissantes de l'adversaire.

Bien que le tournoi soit difficile pour notre équipe nationale, le fait que de jeunes joueurs comme Behruz Karimov gagnent de l'expérience sur une telle scène et attirent l'attention de l'Europe est crucial pour notre avenir. Nous espérons que ce grand pas ouvrira les portes des grands clubs européens à Behruz !

Behruz KarimovOuzbékistanAlexandro ParraLuis DiazNuno Mendes
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Alisher Qodirov critique vivement les joueurs de l'équipe nationale d'OuzbékistanAlisher Qodirov critique vivement les joueurs de l'équipe nationale d'OuzbékistanAujourd'hui, 09:43Bombe du mercato : Fenerbahce prêt à miser 3 stars et des millions pour ShomurodovBombe du mercato : Fenerbahce prêt à miser 3 stars et des millions pour ShomurodovAujourd'hui, 09:35Le Congo qualifie le match contre l'Ouzbékistan de « combat pour la survie »Le Congo qualifie le match contre l'Ouzbékistan de « combat pour la survie »Aujourd'hui, 09:07Ancelotti : « Le Brésil joue désormais comme une véritable équipe »Ancelotti : « Le Brésil joue désormais comme une véritable équipe »Aujourd'hui, 08:58Vinícius élu meilleur joueur pour la troisième fois consécutiveVinícius élu meilleur joueur pour la troisième fois consécutiveAujourd'hui, 08:54Le Maroc bat Haïti lors de la 3e journée et s'empare de la 2e place du groupe (vidéo)Le Maroc bat Haïti lors de la 3e journée et s'empare de la 2e place du groupe (vidéo)Aujourd'hui, 08:46
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »