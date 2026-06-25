Neymar en larmes après ses débuts à la Coupe du Monde 2026

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Neymar en larmes après ses débuts à la Coupe du Monde 2026

L'attaquant de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, a partagé ses émotions après son premier match de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur de 33 ans est entré en jeu à la 76e minute à la place de Matheus Cunha lors de la 3e journée de la phase de groupes contre l'Écosse. Après une longue absence et une blessure, ces minutes ont eu une importance particulière pour Neymar, de retour sur la scène mondiale.

Le footballeur a confié qu'il n'avait pu contenir son émotion après la rencontre.

« Oui, j'ai pleuré dans le vestiaire. Dieu merci, je peux à nouveau aider mon pays. J'en suis très heureux », a rapporté l'insider renommé Fabrizio Romano.

L'équipe nationale du Brésil a confortablement battu l'Écosse 3-0 lors de ce match. Vinicius Junior a inscrit un doublé, tandis que Matheus Cunha a marqué l'autre but.

Après cette victoire, le Brésil a terminé la phase de groupes à la première place avec 7 points, se qualifiant ainsi pour les phases finales.

Neymar a disputé ses premières minutes de la Coupe du Monde 2026 précisément lors du match contre l'Écosse après s'être remis de sa blessure. Son retour est un événement crucial pour le Brésil avant les play-offs.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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