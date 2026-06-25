Amazon alloue 13 milliards de dollars pour l'infrastructure AI en Inde

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Amazon alloue 13 milliards de dollars pour l'infrastructure AI en Inde

Le géant technologique américain Amazon a annoncé un investissement supplémentaire de 13 milliards de dollars pour étendre l'écosystème de l'intelligence artificielle (AI) et des technologies cloud en Inde. Ces fonds seront alloués au développement de l'infrastructure numérique du pays d'ici 2030. Cette décision a été prise suite à une rencontre entre le PDG d'Amazon, Andy Jassy, et le Premier ministre indien Narendra Modi. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Ce nouveau pack d'investissement servira principalement à augmenter la capacité des centres de données (data-center) de la division Amazon Web Services (AWS) à Mumbai et Hyderabad. Il s'agit du troisième engagement financier majeur d'Amazon au cours des trois dernières années. Le montant total des investissements prévus par la société en Inde atteint désormais 48 milliards de dollars.

La course technologique mondiale et le rôle de l'Inde

Cette initiative d'Amazon témoigne de l'intensification de la concurrence entre les géants technologiques mondiaux pour faire de l'Inde un centre de l'intelligence artificielle. Auparavant, Microsoft avait annoncé 17,5 milliards de dollars d'ici 2029, et Google 15 milliards de dollars pour son hub AI et son infrastructure. Le gouvernement indien attire également activement les investissements en instaurant des avantages fiscaux pour les fournisseurs de services cloud étrangers.

Selon les experts, de tels investissements massifs ne concernent pas seulement la construction de nouveaux bâtiments, mais prévoient également des coûts opérationnels à long terme et la création d'emplois hautement technologiques. Avec sa population massive et son économie numérique en croissance rapide, l'Inde devient un terrain idéal pour l'infrastructure de calcul nécessaire à l'alimentation des produits AI.

Expansion du réseau logistique et de vente au détail

Ne se limitant pas aux technologies cloud, Amazon renforce également son propre réseau de vente au détail et de logistique interne. La société prévoit d'ouvrir plus de 20 grands centres de tri et plus de 100 points de livraison cette année. De plus, le service de livraison rapide Amazon Now devrait être lancé dans plus de 300 villes et localités du pays.

À cet égard, Amazon mène une lutte sérieuse contre des concurrents locaux et internationaux. Dans le segment du commerce rapide, les entreprises suivantes sont les principaux rivaux :

  • Blinkit (service appartenant à Eternal) ;
  • le projet Instamart de Swiggy ;
  • la startup Zepto ;
  • Flipkart (géant appartenant à Walmart).
Il convient de noter que Flipkart vise, de son côté, à ouvrir 1 500 petits centres logistiques à travers le pays d'ici fin 2026. Les nouveaux investissements injectés par Amazon permettront à l'entreprise de renforcer sa position dans cette concurrence intense.

AmazonIndeIntelligence ArtificielleAWSInvestissement
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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