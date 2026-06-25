Le Real Madrid met en œuvre un plan de transfert inattendu pour Nico Pas

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Le Real Madrid met en œuvre un plan de transfert inattendu pour Nico Pas

Le club espagnol du Real Madrid a élaboré une stratégie de transfert inhabituelle concernant son ancien joueur, Nico Pas, qui brille actuellement avec le club italien de Côme. Selon Goal.com, le géant madrilène a l'intention d'exercer son option de rachat pour un montant de 9 millions d'euros. Cependant, cette action ne vise pas à conserver le joueur dans l'effectif, mais à le revendre pour un profit important. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon les informations, la direction du Real Madrid devrait rencontrer aujourd'hui les dirigeants du club italien pour activer cette clause spéciale du contrat. Une fois le milieu de terrain de 21 ans récupéré à bas prix, les Madrilènes proposeraient immédiatement de le revendre à Côme pour 60 millions d'euros. Cette manœuvre est perçue comme un coup financier singulier sur le marché des transferts.

Un choix difficile pour Côme

Le club italien devra soit dépenser une somme record pour conserver son leader, soit s'en séparer. Si Côme refuse l'offre de 60 millions d'euros, le Real Madrid prévoit de vendre le joueur à d'autres acheteurs. Actuellement, l'Inter Milan ainsi que plusieurs clubs fortunés de la Premier League anglaise manifestent un intérêt sérieux pour Nico Pas.

Nico Pas est devenu une véritable sensation en Serie A la saison dernière. Il a marqué 12 buts et délivré 6 passes décisives, jouant un rôle majeur dans le résultat historique de son équipe, qui a intégré le top 4 et obtenu un ticket pour la Ligue des Champions. Selon les statistiques, il a surpassé tous les milieux de terrain du championnat italien en termes de buts hors penaltys et de tirs cadrés.

Perspective financière et sportive

Les propriétaires du club de Côme — la famille de Robert Budi Hartono, dont la fortune dépasse 40 milliards de dollars — font face à un choix difficile. Le club souhaite conserver son joueur phare avant sa première saison en Ligue des Champions, mais un prix de 60 millions d'euros pourrait être un défi majeur pour le budget de l'équipe. Selon Fabrizio Romano, l'issue des négociations déterminera les ambitions du club pour la saison prochaine.

Les performances exceptionnelles de Nico Pas n'ont pas échappé aux entraîneurs de l'équipe nationale d'Argentine. Il a déjà disputé 10 matchs avec la sélection et figure actuellement sur la liste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour le Real Madrid, ce transfert est l'opportunité de maximiser le profit tiré d'un produit de son académie, le joueur ayant rejoint l'Italie en août 2024 pour seulement 6 millions d'euros.

Real MadridComoNico PasTransfertSerie A
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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