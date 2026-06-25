Agent portugais sur Ronaldo : « Le vrai test commence après l'Ouzbékistan »

L'agent de football portugais Paulo Barboza a exprimé des opinions tranchées sur Cristiano Ronaldo après le match Portugal — Ouzbékistan, disputé lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'attaquant de 41 ans a marqué un doublé lors de cette rencontre, contribuant largement à la large victoire 5-0 du Portugal. Ronaldo a ainsi mis fin à une série de 10 matchs sans but lors des Coupes du Monde et des Championnats d'Europe avec l'équipe nationale.

Après le match, Cristiano avait déclaré : « Je suis de retour ! ». Cependant, Paulo Barboza a accueilli ces paroles avec scepticisme.

« De retour après le match contre l'Ouzbékistan ? Où était-il avant ? Qu'en est-il des 10 derniers matchs importants ? Je parle spécifiquement des rencontres en Coupe du Monde et à l'Euro ».

« Dans ces matchs, Cristiano n'a pas pu aider sérieusement l'équipe nationale avec des buts. Il n'a pas marqué contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, ni contre la France en quart de finale de l'Euro 2024 », a déclaré l'agent.

Bien que Barboza ait reconnu le succès de Ronaldo contre l'Ouzbékistan, il a souligné que des défis bien plus sérieux l'attendent.

« Maintenant, il s'avère qu'il est revenu grâce au match contre l'Ouzbékistan. Soit, je suis heureux pour lui. Mais il ne faut pas oublier les tournois majeurs précédents. Attendons maintenant le match contre la Colombie », a-t-il ajouté.

Au cours de l'entretien, l'agent a été interrogé sur l'importance pour Ronaldo de marquer plus de buts que Lionel Messi lors de cette Coupe du Monde. Actuellement, Messi a marqué cinq buts dans le tournoi.

Barboza a affirmé que les ambitions personnelles de Cristiano sont connues de tous et l'a comparé à la légende portugaise Eusébio.

« Nous avions Eusébio. Il n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde, en 1966, et a marqué neuf buts. Ronaldo l'a dépassé hier et en compte désormais 10. Mais il a atteint ce résultat sur six Coupes du Monde. Tout devient clair quand on compare », a déclaré l'expert.

Sur la base des résultats actuels, Paulo Barboza a inclus Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane et Lamine Yamal parmi les principaux prétendants au Ballon d'Or. Il a également ajouté qu'il fallait observer l'état de Neymar après son retour sur le terrain.

À la question de savoir si Ronaldo pourrait figurer dans cette liste, l'agent a répondu par la négative.

« Je ne pense pas que Ronaldo soit un candidat sérieux pour ce trophée. Bien sûr, tout peut arriver dans le football. Mais dans notre groupe, il ne reste plus d'adversaires du niveau de l'Ouzbékistan. Sa capacité à marquer lors des prochains matchs reste une grande interrogation », a conclu Barboza.

Actuellement, le Portugal occupe la deuxième place du groupe K avec 4 points. L'Ouzbékistan, avec zéro point, se trouve à la dernière place.

Lors de la dernière journée décisive de la phase de groupes, le Portugal affrontera la Colombie, tandis que l'équipe nationale d'Ouzbékistan fera face à la République démocratique du Congo.