Le Borussia Dortmund fixe le prix de Felix Nmecha à 100 millions d'euros

Le club allemand du Borussia Dortmund a durci sa politique de transfert concernant son milieu de terrain vedette Felix Nmecha. Face à l'intérêt manifesté récemment par des équipes de Premier League, la direction de Dortmund a fixé le prix du joueur à 100 millions d'euros. Cette décision s'explique par la volonté de maximiser les profits avant que la clause de rachat du contrat du joueur ne devienne effective. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon le journal Kicker, le Borussia Dortmund n'a pas l'intention de vendre le joueur de 25 ans lors du mercato estival actuel. Par conséquent, le géant allemand souhaite écarter la plupart des clubs européens de la course en posant un ultimatum de 100 millions d'euros. Le nouveau contrat signé en mars donne au club un contrôle total sur la question du transfert.

Clauses confidentielles et baisse du prix

Il a été noté que l'accord actuel de Nmecha ne prévoit pas de clause de rachat spécifique pour la saison 2026. Cependant, à partir de 2027, une clause d'achat de 80 millions d'euros s'activera. D'ici 2028, ce montant devrait encore baisser pour atteindre 70 millions d'euros. C'est pourquoi le Borussia Dortmund cherche à profiter de la situation actuelle pour tirer un profit record de son transfert.

Felix Nmecha est un actif très attractif pour les clubs anglais, non seulement pour son talent, mais aussi pour son statut juridique. Bien que né à Hambourg, il a été formé pendant longtemps à l'académie de Manchester City. Cela lui confère le statut de « joueur formé localement » (Homegrown Player) en Premier League. Selon les règles du championnat anglais, chaque équipe doit compter au moins huit joueurs de ce type dans son effectif, ce qui augmente artificiellement le prix de Nmecha.

Concurrence entre les géants européens

Selon Sky Sports, non seulement les clubs anglais, mais aussi le géant espagnol Real Madrid manifeste un intérêt sérieux pour le joueur. En particulier, l'entraîneur madrilène Jose Mourinho examine personnellement la candidature de Nmecha afin de renforcer son milieu de terrain. L'entraîneur a hautement apprécié la créativité et l'énergie élevée du joueur sur le terrain.

De plus, Manchester United et Manchester City devraient également participer activement à la course au transfert. La performance brillante de Nmecha lors de la Coupe du Monde a encore fait grimper sa valeur marchande. Actuellement, le Borussia Dortmund est prêt à examiner toutes les offres, mais a l'intention de rejeter tout montant inférieur à 100 millions d'euros.

Si ce transfert se concrétise, Felix Nmecha pourrait devenir l'une des ventes les plus chères de l'histoire de Dortmund. Pour l'instant, le joueur lui-même n'a pas pris de décision finale concernant son avenir, mais la possibilité de revenir en Premier League l'intéresse naturellement.