Révolution dans l'industrie spatiale chinoise : la fusée Long March 10B testée pour la première fois en mode réutilisable

La Chine est sur le point d'inaugurer une nouvelle ère dans le domaine des technologies spatiales. Le pays se prépare à lancer pour la première fois en orbite sa fusée réutilisable Long March 10B. Selon les avertissements publiés concernant la sécurité aérienne et maritime, ce vol crucial devrait avoir lieu entre le 10 et le 13 juillet de cette année. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

La Long March 10B est une fusée à deux étages fonctionnant au kérosène et à l'oxygène liquide, qui servira de base aux futures missions lunaires chinoises. Cette fusée est en réalité une version cargo du modèle Long March 10A, conçue pour transporter des taïkonautes vers l'orbite terrestre, puis vers la Lune. Ce vol, qui sera effectué depuis le cosmodrome commercial de l'île de Hainan, constituera une étape décisive pour tester les capacités orbitales de cette nouvelle série de fusées.

Technologie de réutilisation et opération en mer

Selon SpaceNews, la partie la plus spectaculaire de cette mission sera la tentative de récupération du premier étage de la fusée sur Terre. Actuellement, la fusée a été acheminée sur le site de lancement, et un navire spécial a pris la direction de la zone d'amerrissage prévue dans l'océan. Ce navire est équipé d'un système de récupération par filet, conçu pour réceptionner en toute sécurité le segment de la fusée en descente au niveau de la mer.

Si cet essai est couronné de succès, il entrera dans l'histoire comme la troisième tentative de récupération d'étages de fusée par la Chine. Auparavant, des expériences similaires avaient été menées avec la fusée Zhuque-3 de la société LandSpace et la fusée Long March 12A développée par l'Académie de technologie spatiale de Shanghai (SAST). Cependant, la série Long March 10 se distingue par son caractère de projet stratégique à l'échelle nationale.

Mission lunaire et efficacité économique

Le programme Long March 10 occupe une place centrale dans la stratégie d'exploration spatiale de la Chine. L'introduction de technologies réutilisables réduira considérablement le coût du transport de charges utiles dans l'espace. Cela permettra d'augmenter la fréquence des vols et de renforcer la compétitivité sur le marché spatial international.

Rappelons qu'en avril, une répétition générale avant le vol de cette fusée avait été effectuée, mais le lancement principal avait été reporté pour des raisons inconnues. Selon les experts, le succès de la Long March 10B donnera à la Chine une grande confiance dans la réalisation de ses plans visant à faire atterrir ses taïkonautes sur la surface lunaire d'ici 2030. Actuellement, la communauté spatiale mondiale suit de près les événements qui se dérouleront à Hainan le 10 juillet.