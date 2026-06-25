Chute des prix des processeurs AMD : Ryzen 5 9600X et 7600X deviennent abordables

Face à l'intensification de la concurrence sur le marché mondial des processeurs, les prix des modèles 6 cœurs populaires d'AMD ont considérablement chuté. Des prix records ont été enregistrés sur les grandes plateformes de vente aux États-Unis pour le Ryzen 5 9600X de nouvelle génération et le Ryzen 5 7600X de l'année dernière. C'est une opportunité idéale pour les utilisateurs prévoyant de monter un ordinateur moderne et performant. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, le processeur Ryzen 5 9600X, basé sur la toute dernière architecture Zen 5, est passé d'un prix de lancement de 280 dollars à 180 dollars. Cette remise de près de 100 dollars fait de ce modèle l'un des choix les plus attractifs parmi les puces de nouvelle génération. Le processeur dispose de 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence maximale de 5,4 GHz.

Une occasion idéale pour passer à la plateforme AM5

Parallèlement, le modèle Ryzen 5 7600X, reconnu pour sa fiabilité, continue également de baisser. Auparavant évalué autour de 180 dollars, ce chip est actuellement proposé à 145 dollars. Ce modèle est également équipé de 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence de fonctionnement maximale de 5,3 GHz. Les deux processeurs fonctionnent sur la plateforme moderne AM5, ce qui offre de larges possibilités de mise à jour du système à l'avenir.

Étant donné que la demande pour les produits AMD est également élevée sur le marché ouzbek, on s'attend à ce que ces baisses de prix aux États-Unis influencent également le marché local. Généralement, les changements sur les marchés internationaux se reflètent dans les prix de nos magasins après quelques semaines. Cela permet notamment de réduire les coûts pour ceux qui assemblent des PC de jeu et des stations de traitement graphique.

Les experts soulignent que cette baisse des prix est liée à la concurrence avec les nouveaux produits d'Intel et au désir de renouveler les stocks. La série Ryzen 5 a traditionnellement été la solution la plus équilibrée en termes de rapport "prix-performance". Les prix actuels rendent cet équilibre encore plus avantageux.

Les principales caractéristiques techniques de ces modèles sont les suivantes :

Ryzen 5 9600X : 6 cœurs, 12 threads, fréquence jusqu'à 5,4 GHz, architecture Zen 5.

Ryzen 5 7600X : 6 cœurs, 12 threads, fréquence jusqu'à 5,3 GHz, architecture Zen 4.

Les deux modèles prennent en charge la mémoire vive DDR5 et la norme PCIe 5.0.

En conclusion, on peut dire que cette politique tarifaire d'AMD accélérera la popularisation de la plateforme AM5. Si vous avez l'intention de mettre à jour votre ordinateur prochainement, il est recommandé de suivre la dynamique des prix de ces modèles.