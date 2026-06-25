Google se lance à la conquête du marché financier : une application dédiée pour Android est lancée

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Google se lance à la conquête du marché financier : une application dédiée pour Android est lancée

Afin de renforcer sa position dans le monde de la finance et de l'investissement, Google a lancé une application mobile dédiée, Google Finance, pour les utilisateurs du système d'exploitation Android. Cette étape démontre que le géant technologique ne cherche pas seulement à dominer la recherche d'informations, mais aussi le domaine de l'analyse financière professionnelle et de la gestion d'actifs. Désormais, les utilisateurs peuvent suivre les données de marché en temps réel et leurs portefeuilles d'investissement personnels sur une plateforme unique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'une des fonctionnalités clés de l'application est « Key Moments », basée sur l'AI. Elle explique les raisons des fluctuations du cours des actions et analyse les tendances les plus importantes du marché. De plus, l'application permet de suivre les actualités financières en direct et de gérer des listes de surveillance (watchlist) personnalisées selon les intérêts de l'utilisateur.

AI et nouvelles opportunités

La version web de Google Finance a également été considérablement mise à jour et a passé avec succès la phase de test bêta. Désormais, les utilisateurs du monde entier peuvent visualiser leurs portefeuilles d'investissement (portfolios) sur un tableau de bord unique. Les portefeuilles existants sont automatiquement transférés vers le nouveau système, et il est possible d'en créer de nouveaux en téléchargeant un fichier ou en fournissant des informations sur les investissements via un chatbot par simple texte.

Les capacités de l'AI aident les utilisateurs à analyser leurs portefeuilles plus en profondeur. Par exemple, un utilisateur peut demander au chatbot : « Quels secteurs sont sous-représentés dans mon portefeuille ? ». L'AI ne se contente pas de répondre aux questions, elle effectue également des tâches telles que la préparation de briefings analytiques sur les changements du marché ou la fourniture de résumés sur la performance des actifs.

Concurrence et plans futurs

Le lancement de l'application mobile Google Finance crée une concurrence directe avec des plateformes financières populaires comme Yahoo Finance et Robinhood. Google vise à passer d'un simple service affichant les cours des actions à un écosystème financier à part entière. Dans les mois à venir, il est prévu d'ajouter une fonctionnalité permettant d'écouter en direct les réunions sur les résultats trimestriels des entreprises (earnings calls).

Bien que l'application ne soit disponible que pour les utilisateurs Android pour le moment, l'entreprise promet de lancer une version iOS dans les mois à venir. Toutes les fonctionnalités d'AI présentées dans la version web seront bientôt intégrées à l'application mobile. Cela deviendra un outil pratique et moderne pour les investisseurs et les passionnés de finance, y compris en Ouzbékistan, pour suivre les marchés mondiaux.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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