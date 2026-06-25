Cyberattaque majeure chez Klue : lutte entre hackers pour les données volées

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Cyberattaque majeure chez Klue : lutte entre hackers pour les données volées

Klue, entreprise spécialisée dans l'analyse de marché et l'intelligence compétitive, a été victime d'une grave cyberattaque. Selon les premières informations, des hackers ont pénétré le système et saisi des données confidentielles appartenant à de nombreux clients. Cet incident menace non seulement la réputation de l'entreprise, mais aussi la sécurité des géants technologiques utilisant ses services. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans un article.

Les représentants de l'entreprise ont informé TechCrunch que des négociations sont actuellement en cours avec le groupe responsable du vol, nommé « Icarus ». Dans une lettre confidentielle envoyée à ses clients, Klue a précisé que les hackers avaient promis de supprimer les données volées et que ce processus avait débuté. Cependant, la situation s'est soudainement complexifiée.

Conflits entre hackers et nouvelles menaces

La complication vient de l'apparition d'un second groupe de hackers inconnus. Ce groupe prétend avoir revolé une partie des données en profitant d'une erreur de l'un des opérateurs d'Icarus. Désormais, ils menacent directement les clients de Klue et exigent un paiement pour éviter la divulgation des données.

Le second groupe affirme que l'opérateur d'Icarus est un adolescent résidant au Royaume-Uni qui aurait commis une erreur dans la sécurisation du serveur. Les nouveaux maîtres-chanteurs déclarent sur leur site posséder une liste de 195 entreprises victimes. De son côté, Klue appelle ses clients à ne verser aucun paiement à ce nouveau groupe.

La liste des entreprises touchées par la cyberattaque est considérable et comprend des marques reconnues mondialement :

  • LastPass et HackerOne ;
  • Snyk et Recorded Future ;
  • Tanium et Sprout Social ;
  • Gong, Jamf ainsi que Huntress.
Selon Klue, le second groupe ne possède pas l'intégralité des données, mais seulement des fichiers d'échantillons appartenant à certains clients. Néanmoins, les experts en cybersécurité considèrent cette situation comme hautement risquée, car les données volées pourraient inclure des stratégies d'entreprise et des analyses internes.

Pour l'instant, Klue n'a pas communiqué officiellement sur le fait qu'elle ait payé les hackers ou non. Le site du groupe Icarus est actuellement hors ligne, ce qui renforce les hypothèses d'un accord entre l'entreprise et les hackers. Pour les utilisateurs et les spécialistes IT, ce cas sert d'avertissement important sur la nécessité d'être vigilant quant à l'inviolabilité des données lors de l'utilisation de services internationaux.

KlueCybersécuritéHackersTechCrunchVol de Données
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Nodirbek Razzokov
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