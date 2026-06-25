Alexia Putellas quitte le FC Barcelone pour rejoindre London City Lionesses

Une véritable sensation a secoué le monde du football féminin : double Ballon d'Or et légende du FC Barcelone, Alexia Putellas va poursuivre sa carrière en Angleterre. Après 14 années couronnées de succès au sein du club catalan, la star espagnole a conclu un accord surprise avec les London City Lionesses. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon ESPN, après avoir fait ses adieux au FC Barcelone, Putellas avait reçu plusieurs offres prestigieuses, notamment de la NWSL aux États-Unis. Cependant, la joueuse a préféré rester en Europe et évoluer dans une région plus proche de son pays natal, l'Espagne. Le projet du club londonien s'est avéré être l'option la plus attrayante.

Nouveau défi et objectifs stratégiques

L'un des principaux facteurs ayant influencé le choix de Putellas est son désir de ne pas affronter son équipe de cœur, le FC Barcelone. Elle a décidé d'éviter la compétition directe avec les Catalanes en rejoignant un autre grand club européen. Les London City Lionesses sont actuellement une équipe en pleine formation, mais dotée d'ambitions immenses.

Ce transfert est le résultat des vastes projets de Michelle Kang, la propriétaire milliardaire du club londonien. Mme Kang ambitionne de faire de son équipe une force dominante en Ligue des champions féminine. Bien que le club ait terminé sa saison inaugurale à la sixième place, son nouveau centre d'entraînement moderne et ses infrastructures professionnelles ont su attirer Putellas.

Alexia Putellas considère ce transfert comme une étape cruciale dans sa préparation pour la Coupe du monde 2027 et les Jeux olympiques 2028. L'environnement hautement compétitif de la Women's Super League anglaise permettra à la championne du monde 2023 de sortir de sa zone de confort et de franchir de nouveaux sommets.

Le lien avec Barcelone se poursuit à Londres

Pour faciliter l'adaptation de Putellas à son nouvel environnement, la direction du club est sur le point de réaliser un autre transfert retentissant. Selon les informations, les London City Lionesses seraient proches de signer avec Mapi Leon, une autre défenseure phare du FC Barcelone. Cela signifierait que les deux anciennes coéquipières se retrouveraient à Londres.

Les dizaines de trophées et distinctions individuelles remportés par Putellas au FC Barcelone font d'elle l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du football féminin. Elle consacrera désormais son expérience au développement du football anglais et à l'élévation du club londonien vers un nouveau palier.