Former l'intelligence artificielle via les jeux vidéo : General Intuition valorisée à 2,3 milliards de dollars

La startup new-yorkaise General Intuition vise à ouvrir un nouveau chapitre dans le monde de l'intelligence artificielle et de la robotique. L'entreprise travaille sur une technologie unique qui apprend aux robots à se déplacer dans le monde réel grâce aux jeux vidéo. Cette approche innovante a attiré l'attention des investisseurs, permettant à la startup de clôturer un cycle de financement majeur avec une valorisation de 2,3 milliards de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Selon TechCrunch, General Intuition a levé 320 millions de dollars lors de son dernier tour de table. Cela porte le montant total des investissements de l'entreprise à 454 millions de dollars. Le fondateur de la startup, Pim de Witte, âgé de 31 ans, utilise des millions d'heures de séquences de jeux vidéo téléchargées par des joueurs pour entraîner l'IA, après avoir quitté son projet Medal.

Du jeu au monde réel : comment fonctionne la technologie ?

La particularité de l'approche de General Intuition est qu'elle ne repose pas uniquement sur des images vidéo. Alors que la plupart des concurrents forcent l'IA à apprendre simplement en regardant des vidéos, l'équipe de de Witte utilise les données des touches pressées et des actions effectuées (action labels) pendant le jeu. Cela aide le modèle d'IA à mieux comprendre le raisonnement spatio-temporel (spatial-temporal reasoning).

Lors d'une démonstration au bureau de l'entreprise, un agent IA jouant à Fortnite sans interruption depuis 100 heures a été présenté. Plus surprenant encore, ce même « cerveau » contrôle également un robot quadrupède qui se déplace dans les bureaux. Le robot explore son environnement via sa caméra unique et apprend à éviter les obstacles. Les experts soulignent que seulement huit minutes de données réelles suffisent pour adapter le robot à un nouvel environnement.

Perspectives d'avenir et robotique

Actuellement, les robots se déplacent souvent comme de jeunes enfants, heurtant parfois les pieds de chaises ou des poubelles. Cependant, le modèle agentique développé par General Intuition a la capacité d'effacer rapidement la frontière entre simulation, jeu et vie réelle. À l'avenir, cela devrait permettre aux robots de se déplacer librement dans des environnements urbains complexes ou des usines sans intervention humaine.

Pour les pays en développement technologique, de telles avancées pourraient servir de base à la création de robots autonomes au service de la logistique, de l'agriculture et de la sécurité. L'utilisation de l'industrie du jeu vidéo à des fins scientifiques aussi sérieuses réduit considérablement les coûts d'entraînement de l'intelligence artificielle.

Le succès de General Intuition montre que l'expérience du monde virtuel se reflétera bientôt dans le monde physique. L'entreprise prévoit désormais d'améliorer ses modèles et de les intégrer dans divers types d'appareils robotisés.