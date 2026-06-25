Révolution dans le domaine de l'IA : Unconventional AI vise à réduire la consommation d'énergie par 1000

Le développement rapide des technologies d'IA entraîne une consommation d'énergie massive à l'échelle mondiale. La startup Unconventional AI, fondée par Naveen Rao, ancien responsable de la division IA chez Databricks, vise à apporter une solution radicale à ce problème. En reconstruisant l'architecture des systèmes de calcul à partir de zéro, l'entreprise promet de réduire la consommation d'énergie des modèles d'IA jusqu'à 1000 fois. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Comme première étape vers cet objectif ambitieux, l'entreprise a présenté un nouveau modèle de génération d'images appelé Un0. Dans une interview accordée à TechCrunch, Naveen Rao a qualifié ce modèle de « premier salut d'un nouveau type d'ordinateur ». Le modèle Un0 a prouvé qu'il pouvait générer des images d'une qualité équivalente à celle des systèmes visuels complexes populaires tels que Stable Diffusion ou ceux proposés par OpenAI.

Une nouvelle architecture basée sur des oscillateurs

La technologie d'Unconventional AI repose sur un système de calcul à oscillateurs, totalement différent des puces à semi-conducteurs traditionnelles. Actuellement, les GPU produits par des géants comme NVIDIA fonctionnent avec des transistors classiques, ce qui génère beaucoup de chaleur et consomme énormément d'énergie. La nouvelle approche vise à utiliser les lois de la physique de manière plus efficace pour le traitement des données.

Pour l'instant, le modèle Un0 fonctionne dans un environnement de simulation logicielle conçu pour les puces spécifiques de l'entreprise. Cependant, dans un avenir proche, Unconventional AI prévoit de présenter les plans de ses propres puces physiques. La stratégie de l'entreprise consiste non seulement à créer la technologie, mais aussi à construire des systèmes de serveurs entiers basés sur ses puces et à louer des capacités de calcul, à l'instar d'autres fournisseurs.

La pénurie d'énergie : un obstacle majeur au développement de l'IA

Selon Naveen Rao, la plus grande limite à l'expansion de l'IA dans les années à venir ne sera pas le savoir technologique, mais précisément le manque d'électricité. La multiplication des centres de données à travers le monde exerce une pression sans précédent sur les réseaux électriques. Si la question de l'efficacité énergétique n'est pas résolue, la croissance des modèles d'IA pourrait s'arrêter.

Bien que l'équipe de l'entreprise compte actuellement moins de 50 employés, leurs ambitions pourraient transformer toute l'industrie. « Nous construisons un nouveau type de système où les modèles d'IA seront exécutés, et tous les processus seront réalisés avec 1000 fois moins d'énergie qu'aujourd'hui », déclare Rao. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de rendre l'IA écologiquement durable.

Au cours de l'année à venir, Unconventional AI a annoncé qu'elle dévoilerait de nouvelles avancées concernant son matériel (hardware). Si cette startup parvient à réaliser ne serait-ce qu'une partie de ses promesses, cela pourrait éliminer complètement les difficultés économiques liées à la maintenance de ChatGPT et d'autres grands modèles de langage.